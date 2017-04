Sport bei Diabetes

Weltweit leiden rund 150 Millionen Menschen an Diabetes, bekannt unter dem Namen Zuckerkrankheit. Je nach Intensität der Krankheit wird sie mit Tabletten oder Injektionen behandelt. Der Betroffene muss bei der Ernährung aufpassen, der Blutzuckerspiegel muss mehrmals täglich gemessen werden. Die Insulinzufuhr ist vom aktuellen Blutzuckerspiegel abhängig. Eine gesunde Lebensform kann den Bedarf an Insulin verringern, dazu gehört nicht nur die Ernährung, sondern auch die sportlichen Aktivitäten. An Diabetes erkrankte Personen dürfen auf Sport nicht verzichten, es wird sogar dringend empfohlen, dass sie sich sportlich betätigen.Zwei Kriterien müssen erfüllt sein, damit der Patient Sport ausüben kann. Zum einen muss er über die notwendige Kondition verfügen, andererseits sollte der Sportmediziner ihn als tauglich einstufen. Ein Arztbesuch, bevor man mit dem Sport beginnt, ist also unbedingt notwendig. In Bezug auf die Sportart ist der Diabetiker nicht eingeschränkt. Während der körperlichen Betätigung ändert sich der Stoffwechsel, gesunde Personen brauchen sich darüber keine Gedanken zu machen, der Diabetiker hingegen muss einige Punkte beachten. Vor jeder Aktivität muss er den Blutzuckerwert überprüfen. Die Insulineinheiten (IE) müssen etwas reduziert werden, gleichzeitig soll die Zufuhr an Kohlenhydraten erhöht werden.Patienten, die Insulin spritzen müssen, sollten für die Injektion die Stellen wählen, die beim Sport nur wenig beansprucht werden. Jogger müssen die Spritze in den Oberarm setzen, Kraftsportler, die mit den Armen Gewichte heben, in die Beinmuskulatur. Ausdauersportarten eignen sich besonders gut für Diabetiker. Durch Radfahren, Schwimmen, Laufen oder Walking wird der Stoffwechsel günstig beeinflusst. Kraftsport oder andere Sportarten, wo nur eine kurze, jedoch intensive Belastung stattfindet, könnten zu einem rapiden Abfall des Blutzuckers führen. Gymnastik können Diabetiker des Typs 1 und 2 ausführen. Durch das gezielte Trainieren verschiedener Muskelgruppen werden Beweglichkeit und Koordination verbessert. Sportarten, bei denen ein erhöhtes Verletzungsrisiko besteht, wie zum Beispiel Klettern, Drachenfliegen oder Fallschirmspringen sind nicht für Diabetiker geeignet.