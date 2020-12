BRUSTKREBS

Spontanheilung bei Brustkrebs?

Die Angst vor Brustkrebserkrankungen veranlasst viele Frauen zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen, sogenannten Mammographien. Seit Jahren bieten einige Länder Mammographie-Reihenuntersuchungen (Screenings) an. Zahlreiche Kritiker sprechen sich jedoch immer wieder gegen die Mammographie aus. Sie scheinen nun durch eine norwegische Untersuchung Bestätigung zu finden.Brustkrebs ist für jede betroffene Frau eine erschreckende Diagnose. Viele Frauen entdecken durch Zufall einen Knoten in der Brust, andere erfahren es bei einer Routineuntersuchung ihres Frauenarztes. Der nächste Weg führt zumeist zum Radiologen und der Mammographie. Allerdings gehen auch viele Frauen ohne Beschwerden oder fühlbaren Knoten zum Screening. Dabei werden oft Veränderungen festgestellt und im Anschluss behandelt.Nun konnten Ärzte aus Oslo aufzeigen, dass sich in vielen Fällen ein vorhandener Brustkrebs selbständig zurückbilden kann. Wird er jedoch durch ein Screening entdeckt, so wird er in jedem Fall auch behandelt. Im Rahmen einer Studie untersuchten die Mediziner 100.000 Frauen, die sich solch einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen hatten. Sie wurden verglichen mit Frauen, die keine Mammographie erhielten. Interessantes Ergebnis: Die nicht an der Reihenuntersuchung teilnehmenden Frauen waren weniger von Brustkrebs betroffen, als die Vergleichsgruppe. Demzufolge scheinen sich bei Brustkrebs auch Spontanheilungen zu ereignen. Zwar löst das Ergebnis nicht die kontroverse Frage unter den Medizinern, ob eine Mammographie sinnvoll ist oder nicht. Doch kann hier unter Umständen ein neuer Untersuchungsansatz gefunden werden. Bestätigt sich die Vermutung der Spontanheilungen, dann werden wohl manche Brustkrebstherapien und auch die Brustkrebsforschung neue Wege beschreiten müssen.Quelle: Portal der Schönheit