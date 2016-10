Speicheluntersuchung im Labor

Eine eher seltenere Untersuchungsmethode ist die Speicheluntersuchung. Im Speichel sind Staubteilchen, weiße Blutkörperchen und Epithelzellen enthalten. Die Speicheluntersuchung kann Aufschluss über verschiedene Krankheiten geben. So sieht der Arzt, ob der Patient eine bakterielle Infektion, einen Pilz oder eine Viruserkrankung hat. Der Speichel verändert sich auch, wenn der Patient eine bestimmte Krebsart hat. Zahnärzte untersuchen den Speichel, denn dadurch kann er das Kariesrisiko einschätzen. In einem Labor wird die Anzahl der Bakterien untersucht, ist deren Anzahl erhöht, ist der Patient gefährdet, Karies zu bekommen.Durch die Untersuchung sieht der Arzt, welche Bakterien eine eventuelle Entzündung ausgelöst haben, dahin gehend erfolgt auch die weitere Behandlung. Eine Speicheluntersuchung kann auch gemacht werden, um die Vaterschaft festzustellen. In der Mundschleimhaut befinden sich die DNA; die dazu benötigt wird. Diese Untersuchung ist schmerzfrei. Mit einem Wattestäbchen wird die Mundschleimhaut auf das Stäbchen übertragen. Wer sich in einer Knochenmarkspenderdatei aufnehmen lassen möchte, wird einer Speicheluntersuchung unterzogen. Es lässt sich gut feststellen, ob er als Spender für einen bestimmten Menschen geeignet ist. Inzwischen wird die Speicheluntersuchung auch dafür genutzt, um zu sehen, in wieweit eine Person Umweltbelastungen ausgesetzt ist.Damit eine Speicheluntersuchung durchgeführt werden kann, muss der Patient erst die Zähne putzen, danach wird der Mund mit Wasser ausgespült. Durch Abhusten gelangt das Sputum, wie der Speichel genannt wird, in die Mundhöhle. Der Patient spuckt den Speichel in ein Gefäß. Sollte das Abhusten nicht möglich sein, kann vor der Untersuchung Kochsalzlösung inhaliert werden. Alternativ wird ein Medikament verabreicht, das schleimlösend wirkt. Sobald genug Speichel für die Untersuchung vorhanden ist, muss dieser so schnell wie möglich in das Labor gebracht werden. Im Labor wird der Speichel auf Farbe und Beschaffenheit untersucht. Ist er gelb-grün, deutet das auf eine Bronchitis hin. Zusätzlich wird eine Bakterienkultur angelegt. Nach einigen Tagen steht das Ergebnis der Speicheluntersuchung fest.