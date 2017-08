Spaßmomente fördern das Erinnerungsvermögen

Etwa ab der Lebensmitte vollzieht sich im Gehirn eine erstaunliche Veränderung. Es scheint, als ob es zunehmend nur die schönen Momente des Lebens im Speicher behält und die negativen nach und nach verblassen lässt. Alle, die über 40 sind, können das mit einem simplen Test überprüfen. In einer ruhigen Minute mal hinsetzen, die Augen schließen und versuchen, aus jedem Lebensjahrzehnt eine Erinnerung abzurufen. Es wird garantiert etwas dabei sein, dass ein Lächeln ins Gesicht zaubert.Warum das so ist, haben Hirnforscher längst herausgefunden. Der Mensch erinnert sich am besten an Dinge, die aus dem Alltag und aus der Routine herausragen. Das trifft vor allem für die glücklichen, schönen Momente des Lebens zu. Außerdem erinnert man sich an sie später auch besonders gern, ruft die Situation also wieder und wieder geistig ab. So gehen sie auch dann nicht verloren, wenn das Gehirn im Alter ein wenig abbaut.Es sind genau diese Erkenntnisse, die man ab der Lebensmitte auch für den Alltag nutzen kann. Das Gehirn speichert Informationen besser, wenn man sich konzentriert und ganz bei der Sache ist. Wer das weiß, der wird beim nächsten Treffen mit der Freundin, den alten Eltern oder den Enkeln achtsamer sein, besser zuhören und somit mehr erfahren und lebhaftere Eindrücke mit nach Hause nehmen. Ganz im Hier und Jetzt zu leben ist fast so etwas wie eine kleine Wunderwaffe fürs Gehirn. Das Gedächtnis, so hat eine Studie der Harvard Medical School ergeben, kann sich dadurch um Jahre verjüngen.Wenn ein Tag wie der andere abläuft, dann vermischt das Gehirn die Erinnerung zu einem großen Brei. Es liegt an uns selbst, Höhepunkte und Ausnahmen zu schaffen. Diesen Freitag geht es also mal nicht zum Stammitaliener an der Ecke. Sondern zum neuen Vietnamesen zwei Ecken weiter. Und die Party wird nicht von Anfang bis Ende stehend in der Küche verbracht. Sondern von Raum zu Raum ziehend und mit wechselnden Gesprächspartnern. So wird am Ende eine Erinnerung daraus, die sich nicht so schnell wieder verflüchtigt - und mehr Spaß macht die Sache wahrscheinlich auch noch.Erinnerungen werden gefestigt, wenn man den Ablauf von Ereignissen beschreibt. Ob man nun den letzten "Tatort" für jemanden zusammenfasst, den Inhalt eines Romans oder den Ablauf eines Urlaubstages; der Effekt auf das Gehirn bleibt gleich. Was man einmal bewusst strukturiert hat, kann leichter abgerufen werden. Das gilt übrigens auch für Wegbeschreibungen. Man braucht sich ja nicht ausschließlich auf das Navi zu verlassen...Das Gehirn lässt sich bestechen, wenn man gute Leistung von ihm verlangt. Besonders empfänglich ist es zum Beispiel für Äpfel, Bananen, Blaubeeren und Nüsse. Die liefern Folsäure, Vitamine und gesunde Fette, also genau das was das Gehirn braucht. Bitte nicht die Ernährung komplett auf diese vier umstellen. Es reicht, wenn man sie als regelmäßige Snacks in der Ernährung berücksichtigt.Wie ein hinterlistiger Dieb kann zu viel Stress Erinnerungen rauben. Entspannung ist deshalb äußerst wichtig für das Gehirn. Ein Kurzurlaub zwischendurch, ein Tag in der Natur oder einfach eine regelmäßige und wirklich ungestörte Auszeit daheim auf dem Sofa sind also kein Luxus, sondern eine echte Gesundheitsvorsorge. Auch ausreichend Schlaf gehört dazu. Das Gehirn braucht ihn, um die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und zu sortieren.Lebenslanges Lernen ist nicht nur ein Slogan, sondern ein Jungbrunnen für das Gehirn, weil damit das Erinnerungsvermögen trainiert wird. Ob man nun Bridge spielen oder Tango tanzen lernt, ist irrelevant. Hauptsache, es ist etwas Neues und macht Spaß. Dann kann das Gehirn auch nach der Lebensmitte nochmal zu Hochform auflaufen. Also, wer jetzt in Rente geht, aber immer noch kein Smartphone hat, der lege sich bitte eines zu und lerne, damit umzugehen. Das erleichtert die Kommunikation mit den Enkeln ungemein und hilft, den Alltag zu organisieren. Die wichtigsten Telefonnummern und Termine sollte man aber nach wie vor im Kopf haben. Falls mal vergessen wurde, das Handy zu laden.