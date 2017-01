Sonnenlichtmangel über Ernährung ausgleichen

Vitamin D oder auch Cacio genannt, ist ein Vitamin, das in der Haut gebildet wird. Zur Bildung trägt das UV-Licht bei. Neugeborene können, da sie den Sonnenstrahlen noch nicht ausgesetzt werden, Vitamin D nicht selbst produzieren. Es muss mittels Tropfen zugeführt werden. Das Vitamin spielt bei der Regulierung des Kalzium Haushalts im Blut eine große Rolle. Kalzium benötigt der Körper, um Knochen aufzubauen. Bei Kindern führt ein Vitamin D Mangel zu Rachitis, Erwachsene sind von Osteomalazie betroffen.In den Wintermonaten, wo die Sonnenstunden nur sehr kurz sind, können Kinder und Erwachsene einen Vitamin D Mangel bekommen. Es wurde festgestellt, dass dieser Mangel einen Risikofaktor für verschiedene Krankheiten bildet. Infektionskrankheiten und Autoimmunerkrankungen werden dadurch hervorgerufen. Ebenfalls wurde bewiesen, dass eine permanente Unterversorgung mit Vitamin D, eher zu Demenz und Parkinson führen kann, die Sterblichkeitsrate ist ebenfalls höher. Der durchschnittliche Bedarf von Vitamin D beträgt bei einem Erwachsenen 20 Mikrogramm pro Tag. Diese Dosis wird normalerweise mit dem Sonnenlicht aufgenommen.Es nützt nichts, sich im Winter auf die Sonnenbank zu legen, um den Vitamin D Haushalt auszugleichen. Sonnenbänken fehlt das UV-B Licht, das die Produktion von Vitamin D anregt. Am sinnvollsten ist es, die Ernährung dahin gehend auszurichten. Sehr viel Vitamin D ist im Fisch enthalten. Spitzenreiter ist der Hering mit 40,5, gefolgt vom Aal und der Forelle. Wer lieber Gemüse essen möchte, sollte auf Champignons zurückgreifen. Sie enthalten genauso viel Vitamin D wie Lachs. Sehr wenig des wichtigen Vitamins ist in der Kuhmilch enthalten. Man kann auch auf Vitaminpräparate zurückgreifen, das allerdings nur nach Rücksprache mit dem Arzt. Dieser kann mittels einer Blutuntersuchung feststellen, ob jemand an Vitamin D Mangel leidet. Eine langfristige Überdosierung führt zu Übelkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen, erhöhten Durst sowie Depressionen. Außerdem lagert sich Kalzium in Lunge, Herz, Nieren und den Gefäßen ab. Damit ist das Herzinfarktrisiko erhöht.