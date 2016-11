Sonnenlicht in der dunklen Jahreszeit

Es kann gar nicht oft genug gesagt werden: Regelmäßige Bewegung ist das A und O für ein intaktes Immunsystem. Die Abwehrzellen jubeln geradezu, wenn sie mit Luft, Licht und damit auch mit Vitamin D durchflutet werden. Das Vitamin, das der Körper nur unter Einfluss von Tageslicht bildet, galt bislang "nur" als Knochenstärker. Als wäre das nicht schon wichtig genug, stellt sich jetzt aber heraus, dass es darüber hinaus noch ganz andere Sachen kann. So zitierte zum Beispiel ein großes deutsches Frauenmagazin jüngst eine wissenschaftliche Untersuchung, bei der herausgefunden wurde, dass die Häufigkeit von Atemwegsinfekten mit dem Vitamin-D-Spiegel im Blut in Verbindung steht. Im Klartext bedeutet das vereinfacht: Je weniger Tageslicht der Körper im Winter abbekommt, desto niedriger ist der Vitamin-D-Gehalt im Blut und desto anfälliger ist der Körper für Husten und Schnupfen. Nichts wie hinaus also - und das regelmäßig bitte, auch bei Wind und Wetter. 30 Minuten am Tag reichen schon. Die kann man für einen Spaziergang in der Mittagspause nutzen, für Gartenarbeit, für ein bisschen Spaß mit den Kindern auf dem Spielplatz, oder, oder, oder. An Gelegenheiten wird es sicher nicht mangeln.Vitamin D kann man aber auch zu den Mahlzeiten servieren. Ganz besonders viel von dem wertvollen Stoff steckt im Hering und in der Leber. Auch Vollmilch, Vollfettkäse, Eier sowie Feldsalat sind gute Lieferanten. Wer diese Nahrungsmittel in seinen Speiseplan einbaut und zudem regelmäßig draußen ist, der sollte mit Vitamin-D-Nahrungsergänzungen zurückhaltend sein. Das natürliche Vitamin kann nämlich nicht überdosiert werden; wohl aber das, was in Kapselform zugeführt wird. Das könnte sich unter Umständen in den Nieren als Kalk ablagern. Im Zweifel also bitte vor der Einnahme ein kärendes Gespräch mit dem Arzt führen. Der kann feststellen, ob sein Patient tatsächlich einen Mangel an Vitamin D aufweist.Zurück zum moderaten Sport und zur Fitnessbewegung. Es ist inzwischen erwiesen, dass mindestens 30 Minuten strammes Gehen, aber natürlich auch Nordic Walking oder Jogging, das Erkältungsrisiko drastisch senken. Andererseits darf der Körper aber auch nicht überstrapaziert werden. Wer bis zum Umfallen unterwegs ist, der überfordert das Immunsystem und erreicht genau das Gegenteil. Auch, wenn der Körper schon durch einen Infekt geschwächt ist oder man gar Fieber hat, ist das Fitnessprogramm bis zur Genesung tabu.