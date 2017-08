Sonnenanbeten - UV-Strahlung schadet Horn- und Netzhaut

Ein ausgiebiges Bad in der Sonne zu genießen, stellt für viele Menschen ein ganz besonderes Highlight in ihrem Leben dar. So schön der Sonnenschein auch ist, von ihm gehen auch diverse Gefahren aus. Grund dafür ist die ultraviolette Strahlung, die von der Sonne ausgeht. Vor dieser sollte sich jeder Mensch, bevor er ein Bad in der Sonne nimmt umfassend schützen.So empfiehlt es sich, den Körper mit Sonnenschutzprodukten einzucremen. Dadurch kann dafür gesorgt werden, dass Verbrennungen zu vermeiden sind. Aber nicht nur die Haut kann durch die UV-Strahlung nachhaltig beschädigt werden. Genauso ist es auch mit den Augen. Durch eine zu intensive Sonneneinstrahlung kann es zu Beschädigungen der Netzhaut kommen. Wird darauf nicht ausreichend geachtet, kann sogar eine Erblindung die daraus resultierende Folge sein. Vor allem bei Kindern ist besondere Acht zu geben. Diese haben sensiblere Augen, als die erwachsenen Menschen. Die Augen der Kinder sind also immer in besonderem Maße vor den schönen aber auch gefährlichen Sonnenstrahlen zu schützen.Um die Augen vor gefährlichen Erkrankungen, die durch das Sonnenlicht verursacht werden können, zu schützen, sollte jeder in eine qualitativ hochwertige Sonnenbrille investieren. Wichtig ist, dass nicht in irgendeine Sonnenbrille investiert wird. Die auf dem Markt verfügbaren Modelle sind in unterschiedlichen Schutzstufen erhältlich. Es sollte immer darauf geachtet werden, dass der bestmögliche Schutz in Anspruch genommen wird. Ein beratendes Gespräch beim Augenarzt oder beim Optiker kann dabei unterstützen, eine Sonnenbrille zu finden, die zu den eigenen Bedürfnissen und vor allem zu den eigenen Augen passt.Wer nach einem Bad in der Sonne ohne Sonnenbrille plötzlich über Sehstörungen oder zumindest über Veränderungen des Sehvermögens klagt, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen. Auch wenn das Auge beispielsweise durch Blinzeln eine natürliche Schutzfunktion gegen eine zu intensive Strahlung ausführt, schafft es die UV-Strahlung zu Horn- und Netzhaut durchzudringen. Wer einmal keine Sonnenbrille zur Hand hat, sollte vermeiden, direkt in die Sonne zu schauen.