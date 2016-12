FIT BLEIBEN MIT SPORT

Skifahren und fit bleiben

In Sachen Gesundheit möchten alle in der kalten Jahreszeit gut geschützt sein und auf Nummer sicher gehen. Viele Menschen lassen sich eine Grippe-Schutz-Impfung verpassen. Vorsorge ist natürlich sehr wichtig, anstatt der Impfung kann ebenso anderweitig der Gesundheit etwas Gutes getan werden.Dass die eisige Jahreszeit viel lieber dazu animiert, es sich auf dem Sofa mit einer Decke gemütlich zu machen, fernzusehen oder zu lesen, mag schon sein.Der Winter hat allerdings auch seine faszinierend schönen Seiten. Vor allem dann, wenn die weiße Pracht zum Rodeln und Skifahren einlädt. Den Wintersportaktivitäten sind keine Grenzen gesetzt. Zudem ist Ski fahren auch noch sehr gesund, denn bei dieser Wintersportart wird der Fettstoffwechsel richtig angekurbelt, das Herz-Kreislauf-System in Schwung gebracht und außerdem werden gleichzeitig noch Koordination und Kondition hervorragend trainiert.Profi Skifahrer sind auf den Loipen und Pisten mitunter ganz schön waghalsig, jedoch sind sie sehr wendig und geübt. Mit der richtigen Schutzausrüstung, wie Helm und optimalen passenden Skischuhen, überstehen sie Stürze oftmals unbeschadet. Anfänger hingegen, die zum ersten Mal auf den Brettern stehen, überschätzen mitunter das Risiko von Verletzungen, vor allem dann - wenn sie es auf gut Glück alleine versuchen - kann es gefährlich werden. Gerade beim Skifahren besteht die Gefahr, sich Verletzungen wie Knochenbrüche oder einen Kreuzbandriss zuzuziehen. Daher ist es besonders wichtig, nicht nur die geeignete Schutzausrüstung zu tragen, sondern auch Bänder und Sehnen auf das Skifahren vorzubereiten. Viele Ärzte wissen aus Erfahrung, dass die meisten Skiunfälle häufig in den ersten Tagen passieren - weil dann nämlich die Muskulatur nicht genügend aufgelockert wurde. Aus diesem Grund ist es wichtig, vor dem Skifahren mit der Skigymnastik anzufangen. Ski fahren ist für Ungeübte zudem noch ein ungeheuerlicher Kraftakt. Wenngleich es auch so einfach aussieht, auf den Brettern zu stehen und sich auf diesen zu bewegen, kostet es dennoch körperliche Anstrengung und diese kann ebenso zu Verletzungen, wie Muskelüberdehnungen und Bänderrissen führen.