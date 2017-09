NAHRUNGSERGäNZUNGSMITTEL

Sicher und gut versorgt mit Vitamintabletten

Er boomt, der Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Die Forsa-Umfrage hat gezeigt, dass etwa jeder dritte Mensch in Deutschland regelmäßig Nahrungsergänzungsprodukte nimmt und seinem Körper somit Mineralstoffe und / oder Vitamine in Pulver-, Kapsel oder Tablettenform zuführt. Durchschnittlich geben die Deutschen hierfür etwa 300,-- Euro pro Jahr aus. Eine Investition in die eigene Gesundheit, doch ist sie auch sinnvoll?Die Erwartungen an die Vitamine sind hoch, sie stehen in erster Linie für Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit, Spannkraft, Aktivität und vieles mehr. Einige Menschen glauben sogar, dass man mit Ihnen Krankheiten wie Herzinfarkt, Rheuma, Asthma bis hin zum Krebs vorbeugen und bekämpfen kann. So einfach ist es jedoch leider nicht.Doch wo kommt denn dieser Trugschluss her? Schaut man sich einmal die Werbung an, die überall auf die Leute einwirkt, wird einem schnell klar, woher diese Meinung über die Vitamine kommt. Gemüse und Obst werden hier als "gesund" deklariert. Warum, weil sie viele Vitamine enthalten. Also können Vitamine doch nur gesund sein. Diese Aussagen sind mit Sicherheit nicht falsch, und es ist auch richtig, dass der Körper täglich die lebenswichtigen Vitamine dringend benötigt. Doch benötigt man zusätzlich zu einer ausgewogenen, vitaminreichen Ernährung zusätzlich noch teure Vitamin- und Mineralstoffprodukte in Tabletten- oder Pulverform?Befürworter der Vitamintabletten argumentieren meistens mit dem Fast-Food-Zeitalter.Hamburger, Pommes frites und Co liefern nicht mehr die ausreichende Menge an Vitaminen und Mineralstoffen. Das importierte Obst und Gemüse ist oftmals auf langen Reisen, bevor es hier in die Einkaufmärkte gelangt. So konserviert und gelagert können doch kaum noch Vitamine und Mineralstoffe übrig bleiben.Betrachtet man jedoch einmal die gesamte Situation, so wird man feststellen, dass es heutzutage kein Problem mehr darstellt, die unterschiedlichsten Obst- und Gemüsearten zu kaufen und das über das ganze Jahr hinweg. Somit kann der Verbraucher direkt aus der Nahrung viele der lebenswichtigen Vitamine und Nährstoffe aufnehmen und benötigt somit keine zusätzliche Vitaminversorgung.Kommen jedoch gewisse Lebensumstände, wie zum Beispiel Schwangerschaft und Wachstumsphasen von Kindern und Jugendlichen hinzu, kann es durchaus von Nöten sein, zusätzlich den Körper mit Vitaminen und Mineralstoffen zu versorgen. Auch steigern rauchen, Alkohol und die Einnahme der Pille den Vitaminbedarf. Hier sollte man einmal über eine zusätzliche Versorgung an Mineralstoffen und Vitaminen nachdenken.