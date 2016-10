Sexueller Missbrauch - Missbrauchsopfer stärken

Von sexuellem Missbrauch spricht man dann, wenn eine sexuelle Handlung an Schutzbefohlenen, Jugendlichen oder Kindern erfolgt. Zwischen Täter und Opfer besteht eine Abhängigkeit, sodass das Opfer den Missbrauch nicht meldet, da es Konsequenzen befürchtet. Sexueller Missbrauch wird mit einer Gefängnisstrafe geahndet. Man unterscheidet beim sexuellen Missbrauch mehrere Formen. Dazu gehört die sexuelle Nötigung, bei der eine Person eine andere nötigt, mit ihm sexuelle Handlungen, jedoch keinen Geschlechtsverkehr zu vollziehen. Eine Vergewaltigung ist es dann, wenn eine Person durch Anwendung von Gewalt den Geschlechtsverkehr erzwingt. Aber auch Kinderpornografie und Exhibitionismus fallen unter den Begriff sexueller Missbrauch.Betroffene von sexuellem Missbrauch leiden ihr Leben lang an den Folgen. Das können körperliche oder seelische Schäden sein, oft ist auch beides der Fall. Da ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Täter und Opfer besteht, trauen sich Betroffene nicht, über den Missbrauch zu berichten. Warum sie so handeln, hat viele Gründe. Sie befürchten in erster Linie, dass ihnen niemand glaubt. Da der Täter meistens der Familie bekannt ist, und vielleicht sogar ein guter Freund ist, möchten Opfer diese Freundschaft nicht zerstören, da sie eventuell mit Konsequenzen rechnen müssen. Davor haben die Opfer oftmals Angst. Dabei gehört jeder sexuelle Missbrauch angezeigt, denn der Täter könnte sich weitere Opfer suchen.Einen sexuellen Missbrauch zu erkennen ist für Angehörige schwierig, denn jedes Opfer reagiert anders. Einige ziehen sich zurück, reagieren aggressiv auf Berührungen ihnen vertrauter Personen. Andere wiederum verfallen in Depressionen oder beginnen, sich selbst zu verletzen. Wichtig ist für Eltern, dass sie das Kind frühzeitig darauf vorbereiten, dass es in solchen Fällen Nein sagen muss. Ebenfalls dürfen sie mit keinen fremden Personen mitgehen, auch wenn das Versprechen, das gemacht wird, noch so verlockend klingt. Das Vertrauensverhältnis zu den Eltern ist besonders wichtig. Ein Missbrauchsopfer braucht meistens professionelle Hilfe in Form einer Psychotherapie, um das Erlebte verarbeiten zu können.