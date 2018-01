Senfkörner enthalten Phytowirkstoffe

Tafelsenf, wie wir ihn als Beigabe zu Bratwurst und anderen Gerichten kennen, wird aus den Samen verschiedener zur Familie der Kreuzblütler gehörenden Pflanzen hergestellt, nämlich des Gelben oder weißen Senfs, des Braunen oder Sarepta-Senfs und des Schwarzen Senfs. Schon die alten Römer nutzten Senf zum Würzen, doch wurden die Körner lange Zeit nur in gemahlener Form über Gerichte gestreut, und nur die Experimentierfreudigkeit einiger Köche führte zu der Erkenntnis, dass durch die Zugabe von Flüssigkeit eine chemische Reaktion eintritt, die den typischen scharfen Geschmack hervorbringt. Für die verschiedenen Senfsorten werden die zerstoßenen oder gemahlenen Senfsamen mit Wasser, Essig, Bier, Wein, Most oder gar Champagner angerührt.Senfsamen enthalten bis zu einem Drittel Senföl, darum werden die Samen vor ihrer Weiterverarbeitung entölt. Die entstehende Paste wird mit Gewürzen und Kräutern abgeschmeckt und verfeinert. Im Handel erhält man außer dem fertigen Senf in unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen auch Senfkörner und Senfpulver. Die Körner verwendet man zum Einlegen von sauren Konserven und zum Würzen von eingelegtem Gemüse und Currygerichten. Aus dem Senfpulver kann man selbst Senf herstellen, indem man es je nach Geschmack mit einer der oben aufgeführten Flüssigkeiten und Gewürzen verrührt. Tafelsenf schmeckt zu Fleischgerichten und gibt vielen Soßen eine scharf-würzige Note.Senf ist in verschiedenen Geschmacksrichtungen von mild bis extra scharf erhältlich, daneben gibt es auch spezielle Senfsorten wie den Bayerischen Senf mit süßlich-würzigem Geschmack, Weißwurstsenf mit einer milden Süße, den scharf-fruchtigen Dijon-Senf, Moutarde de Meaux, der mit Essig hergestellt wird sowie Estragon-Senf, der seinen typischen Geschmack von Estragon-Blättern erhält und eine intensiv-grüne Farbe aufweist.Die in Senfkörnern enthaltenen ätherischen Öle haben eine natürliche antibakterielle Wirkung, wie in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen werden konnte. Diese Öle sind auch in Kresse, Radieschen und Meerrettich enthalten. Bei Harnwegsinfektionen empfehlen sich Medikamente, die Senföle enthalten. Diese sind in Apotheken erhältlich und töten die Bakterien in den ableitenden Harnwegen bei ordnungsgemäßer Einnahme ab.