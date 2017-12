Überbeanspruchung der Sehne

Die Sehne wird von einer Hülle umgeben, die mit Gelenkschmiere gefüllt ist. Diese Flüssigkeit hat dieselbe Schutzfunktion wie Schleimbeutel, sie schützen die Sehnen vor Reibung. Kommt es zu einer Überbeanspruchung, reibt die Sehne an der Hülle, es kommt zu einer Sehnenscheidenentzündung. Eine Erkrankung kann infektiöse oder nichtinfektiöse Ursachen haben. Zu den infektiösen Ursachen gehören offene Wunden, die sich in der Nähe der Sehne befinden. Durch die entzündete Wunde kann sich die Entzündung bis zur Sehnenscheide fortsetzen. Häufiger jedoch ist eine nicht infektiöse Ursache. Die Sehnenscheidenentzündung entsteht durch eine Überbeanspruchung oder eine falsche Position bei der Verrichtung von Arbeiten.Eine Sehnenscheidenentzündung äußert sich durch einen Druckschmerz, den man im Bereich der betroffenen Sehne verspürt. Ziehen oder steckende Schmerzen sind ebenfalls ein Zeichen für eine Entzündung. Oft kann der Schmerz auch mit einer Überwärmung oder einer Rötung gekoppelt sein. Schmerzen verspürt man auch, wenn der Muskel angespannt oder die Sehne passiv überstreckt wird. Es ist oft schwierig festzustellen, ob der Schmerz tatsächlich von der Sehne oder von einem Gelenk ausgeht. Das kann nur der Arzt feststellen. Wie bei anderen Verletzungen der Muskeln gilt auch bei der Sehnenscheidenentzündung die PECH-Regel, also Pause, Eis, Compression und Hochlagerung.Ruhiggestellt wird das betreffende Gelenk, meist das Handgelenk durch einen Stützverband. Alternativ kann man auch Gelenkschoner nehmen, die man fürs Inlineskaten verwendet. Zusätzlich wird noch eine entzündungshemmende Salbe aufgetragen. Oft ist auch Krankengymnastik sinnvoll. Vorbeugen kann man, indem man den Arbeitsplatz so einrichtet, dass die Handgelenke nicht überbelastet werden. Das kann eine Gelauflage sein, die man vor die Tastatur legt. Ebenfalls sollten Pausen eingelegt werden, wenn man monotone Arbeit verrichtet. Vor jeder Beanspruchung sollte das Gelenk aufgewärmt und gedehnt werden. Sofern es möglich ist, sollten eintönige Arbeiten vermieden werden. Kräftigungsübungen sollten vermieden werden, da dadurch die Sehnen nur noch mehr beansprucht werden.