Schwangerschaftserbrechen lindern

Kaum eine Frau leidet nicht unter dem Schwangerschaftserbrechen. Es wird durch die Hormonumstellung ausgelöst. In den ersten 3 Monaten kommt das Schwangerschaftserbrechen häufig vor, danach lässt es bei den meisten Frauen nach. Andere Frauen macht die Hormonumstellung nichts, die leiden auch nicht unter dem Erbrechen in den ersten Wochen der Schwangerschaft. In den ersten 12 Wochen der Schwangerschaft produziert der Körper ein Hormon, das sich hCG nennt. Dieses verursacht die üble Nebenerscheinung in der Schwangerschaft. Ab der 12. Woche wird vom Körper weniger hCG produziert, daher lassen auch die Beschwerden nach.Normalerweise muss das Schwangerschaftserbrechen nicht behandelt werden, es sei denn, die Frau läuft Gefahr, dass der Körper zu viel Flüssigkeit verliert und austrocknet. Diese Form des Schwangerschaftserbrechens muss ärztlich behandelt werden. Die Übelkeit tritt meist am Morgen auf, aber auch Gerüche, die man vorher als wohlriechend empfunden hat, können Erbrechen auslösen. Man kann die Symptome lindern, indem man sich bereits am Abend davor eine Kleinigkeit zu Essen für den Morgen bereitlegt. So hat die Frau bereits etwas im Magen. Die Übelkeit tritt dann weniger häufig auf. Ingwer und Zitrone sind Hausmittel, die bei Schwangerschaftserbrechen helfen. Ingwer benutzt man als Gewürz, kann ihn aber auch als Tee trinken.Ebenfalls ein gutes Hausmittel gegen das Erbrechen in der Schwangerschaft ist das Lutschen einer Scheibe Zitrone. In der Zeit, in der die Frau besonders an Übelkeit leidet, muss sie auf ihren Körper hören. Sie sollte nur das essen, worauf sie auch Appetit hat. Einige Frauen wollen sich gesund ernähren, ekeln sich jedoch vor Obst und Gemüse. Es sollte daher auch nicht gegessen werden, so kann das Erbrechen verhindert werden. Gewisse Produkte sollten vermieden werden, denn sie fördern die Übelkeit. Kaffee sollte eine Schwangere meiden, erst wenn die Übelkeit vorbei ist, darf das Getränk in Maßen genossen werden. Wichtig ist es auch, mehrere kleine Mahlzeiten pro Tag zu essen, das belastet den Magen weniger.