SCHWANGERSCHAFT

Schwanger und berufstätig, darauf sollten Sie achten

Während der Schwangerschaft muss die Frau mit den Veränderungen ihres Körpers fertig werden. Nicht nur hormonelle Probleme können sie plagen, nein, auch die Gewichtszunahme und die Belastbarkeit können ein Problem darstellen. Viele Frauen, die einem geregelten Arbeitsleben nachgehen, stellen sich immer häufiger die Frage: Geht das überhaupt, Schwangerschaft und gleichzeitig arbeiten?Eine Schwangerschaft stellt in erster Linie bei der Ausübung des Berufes kein großes Problem dar. Grundsätzlich können der ausgeübte Beruf und der geregelte Alltag bis zum Erreichen des Mutterschutzes fortgeführt werden. Jedoch sollte gänzlich auf körperlich belastende Tätigkeiten verzichtet werden. Das Heben schwerer Gegenstände ist zum Beispiel tabu. Ebenso sollte Stress während der Schwangerschaft unbedingt vermieden werden. Während der Schwangerschaft sollte die Schwangere den Ausnahmezustand ihres Körpers akzeptieren und wenn nötig während der Arbeit kurze Pausen einlegen. Um körperliche Beschwerden vorzubeugen, sollte ausreichend Bewegung im Freien unbedingt zur Schwangerschaft dazugehören. Hierfür kann die Mittagspause oder der Feierabend optimal genutzt werden. Kurze, aber regelmäßige Spaziergänge können helfen, die Reserven wieder aufzutanken, um für den kommenden Arbeitsalltag wieder gestärkt zu sein. Der Kreislauf wird unterdessen auch wieder auf Trab gebracht. Ein weiterer großer Faktor in der Schwangerschaft ist die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme.Anstelle eines pappigen Mittagessens sollte auf eine gesunde und vollwertige Ernährung wert gelegt werden. Ballaststoffreiches Müsli und ausreichend frisches Obst können in der Mittagspause den Hunger langfristig stillen. Wichtig ist weiterhin den Körper ausreichend mit Flüssigkeit zu versorgen. Kaffee und andere koffeinhaltige und zuckerhaltige Getränke sollten während der Schwangerschaft jedoch nicht getrunken werden. Vielmehr ist hier auf Wasser und ungesüßte Fruchtsäfte zurückzugreifen.Doch ist es oftmals der Fall, das schwangere Frauen ihre bisherige Tätigkeit nicht mehr ausüben können, da es ihnen vom Mutterschutzgesetz untersagt ist. Hierzu zählen Arbeiten mit einem hohen Unfallrisiko oder einer großen körperlichen Belastung. Weiterhin dürfen keine Fließband- oder Akkordarbeiten ausgeführt werden.In den verbleibenden sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin ist eine Beschäftigung ebenfalls verboten. Erteilt sich jedoch die werdende Mutter ihrem Arbeitgeber gegenüber ausdrücklich zum Arbeiten in diesen sechs Wochen vor der Entbindung bereit, kann dieses Gesetz auch außer Kraft gesetzt werden.Ratsam ist es in jedem Falle sich während der Schwangerschaft ärztlich beraten zu lassen und sich genau über "Schwanger im Job" zu informieren. An erster Stelle sollten nämlich immer die Gesundheit des Kindes und die der Mutter stehen.