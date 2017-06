Schutz bei Gluthitze

Die Sommerhitze macht vielen zu schaffen, man fühlt sich schlapp und müde. Schuld daran kann ein Mangel an Mineralstoffen sein, die durch das Schwitzen verloren gegangen sind. Im Sommer heißt es daher, viel trinken, wobei auf Mineralwasser zurückgegriffen werden sollte. Zusätzliche Bewegung in der Hitze bringt ein zusätzliches Defizit an Mineralstoffen und Flüssigkeit. Das in der Luft befindliche Ozon, das zugleich mit der Hitze steigt, reizt die Schleimhäute und die Atemwege. Leidet man unter Asthma, sollte das Spray unbedingt griffbereit sein. Da man bei sportlicher Betätigung rund 10-mal so viel Luft einatmet, sollte auf Sport in großer Hitze verzichtet werden.Nicht jeder Mensch reagiert gleich auf große Hitze, einer verträgt sie gut, der Andere wiederum hat mit Kreislaufproblemen zu kämpfen. Täglich verliert der Körper etwa 2 Liter Flüssigkeit, in der warmen Jahreszeit können es bis zu 5 Liter sein. Diese fehlende Flüssigkeit muss den Körper zugeführt werden. Viel Trinken hilft auch, den Kreislauf stabil zu halten. Zu viel Sonne schwächt auch das Immunsystem, daher ist der Körper anfälliger für Krankheiten und Infektionen. Um gut über den Sommer zu kommen und hitzebedingte Beschwerden zu vermeiden, sollte man sich an einige Regeln halten.Klimaanlagen dürfen nicht zu niedrig eingestellt werden, auch wenn es als angenehm empfunden wird. Der Hitzeunterschied kann Erkältungen hervorrufen. Um gut durch die heißen Tage zu kommen, ist die Bekleidung wichtig. Naturfasern wie Baumwolle sollen bevorzugt getragen werden. Zu enge Kleidung führt zu einem Hitzestau. Kopfbedeckungen sollten auch die Nackenpartie schützen. Beim Essen soll man leichte Kost zu sich nehmen. Besonders gut eignen sich Salate oder Obstsorten, die viel Wasser enthalten. Ältere Menschen oder solche, die chronisch krank sind, sollten die Mittagssonne, sofern es möglich ist, meiden. Der Körper muss langsam an die Hitze gewöhnt werden, anfangs hält man sich nur kurz in der Sonne auf, diese Phasen werden kontinuierlich verlängert.