Schultertraining - Kräftigungsübungen stärken

Schmerzen in den Schultern entstehen oft durch Verspannungen. Diese wiederum sind die Folge von einer ungesunden, verkrampften Haltung. Ein Schultertraining hilft, die Muskelpartie zu stärken und so Verspannungen zu lösen und in weiterer Folge zu vermeiden. Die Schulter ist das Gelenk, das am beweglichsten ist. Beim Sport aber auch bei einseitiger Belastung kann sie verletzt werden. Schmerzen die Schultern auch in der Nacht, handelt es sich um einen schweren Schaden, ein Arztbesuch ist notwendig. Sind die Beschwerden leicht, so können leichte Kräftigungsübungen helfen. In diesem Fall sollte man einen Physiotherapeuten aufsuchen, der dem Patienten das richtige Schultertraining empfiehlt.Einige Übungen, die das Schultertraining beinhaltet, kann man selbst durchführen, darunter der sogenannte Katzenbuckel. Dazu stellt man sich im Vierfüßlerstand auf den Boden, während man den Rücken nach oben drückt, also einen Katzenbuckel macht. Das Schulterkreisen gehört zu den Übungen, die das Gelenk entlasten. Da keine Hilfsmittel dafür notwendig sind, kann es überall und immer durchgeführt werden, auch am Arbeitsplatz. Um die Schulter- und auch Nackenmuskulatur zu dehnen, setzt man sich auf den Stuhl. Den Kopf kippt man zur Seite, während der gegenüberliegende Arm nach unten gezogen wird. Danach erfolgt ein Seitenwechsel.Das Schultertraining basiert auf 3 Komponenten, dem Entspannen, dem Kräftigen und der Vermeidung von Fehlbelastungen. Beweglicher wird die Schulter, wenn man im Sitzen die Schulter langsam nach oben, und dann wieder nach unten bewegt. Blockaden zu lösen geht, indem man sich aufrecht hinstellt und die Bauchmuskeln anspannt. Nun werden die Hände hinter dem Rücken verschränkt und die Arme nach oben gezogen. Diese Übung sollte etwa 5-mal wiederholt werden. Schulterschmerzen sollten immer ernst genommen werden, denn das Gewebe kann einen Dauerschaden erleiden und auch Sehnen können reißen. Daher sollte man sich unbedingt einige Minuten am Tag Zeit nehmen, um mit einem Schultertraining die Schultern fit zu halten.