Schulterschmerzen - Bewegungen schmerzen

Leidet man unter Schulterschmerzen, ist das in vielen Fällen eine Entzündung des Schleimbeutels. Diese wird durch eine Ultraschalluntersuchung diagnostiziert. Es können aber auch Abnutzungserscheinungen sein, die eine schmerzende Schulter hervorrufen. Schulterschmerzen sind sehr unangenehm, denn sie können bis in den Oberarm ausstrahlen. Bei bestimmten Bewegungen werden die Schmerzen stärker, schlaflose Nächte können die Folge sein. Arthrose verursacht ebenso Schulterschmerzen. Es ist eine Gelenkerkrankung, die chronisch verläuft und extrem schmerzhaft ist. Kurzfristige Schulterschmerzen verspürt man, wenn die Schulter durch einen Unfall ausgekegelt wurde. Ist das Schultergelenk wieder an seiner richtigen Stelle, verschwinden auch die Schmerzen.Schulterschmerzen können auch dann verspürt werden, wenn man Probleme mit der Halswirbelsäule hat. Durch eine eingeschränkte Bewegungsfähigkeit wird die Schulter verspannt, Schmerzen treten auf. Jede Form der Schulterschmerzen muss ärztlich untersucht werden. Der Arzt befragt den Patienten über die Intensität der Schmerzen und in welchen Situationen sie auftreten oder sich verstärken. Besteht ein bestimmter Verdacht, drückt der Arzt bestimmte Punkte, die einen Schmerz auslösen sollen. Als Untersuchungsmethode wird bei Schulterschmerzen oft ein Elektromyogramm angefertigt. Das ist eine Untersuchung, die die Muskelaktivität misst. Weitere Untersuchungen, wie Röntgen oder Computertomografie können eine Diagnose bestätigen bzw. ausschließen.Vorübergehend kann der Arzt Schmerzmittel verschreiben, jedoch muss die Ursache der Schmerzen behoben werden. Je nachdem, woher die Schmerzen kommen, kann eine Massage, Physiotherapie oder Akupunktur schmerzlindernd wirken. Ist das Gelenk abgenutzt, ist eine Operation notwendig, bei der der Patient ein neues Schultergelenk eingesetzt wird. Nach der Operation folgt eine Rehamaßnahme. Durch gezielte Übungen bekommt der Patient die Beweglichkeit wieder zurück. Die Reha kann ambulant oder stationär durchgeführt werden. Gegen Schulterschmerzen, die nur hin und wieder auftreten, helfen Umschläge oder Vollbäder mit Kräutern. Sind Verspannungen die Ursache der Schmerzen, hilft Akupressur. Dazu wird der schmerzhafteste Punkt mit der Fingerkuppe massiert. Diese Behandlung kann man selbst durchführen, oder sie von einem Partner machen lassen.