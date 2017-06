Schonkost zur Heilung

Unter Schonkost versteht man eine leicht verdauliche Kost, die vor allem bei bestehender Krankheit angeordnet wird und empfehlenswert ist, wenn der Patient aus verschiedenen Gründen eine normale Kost nicht vertragen würde bzw. wenn die Schonkost für die Heilung der Krankheit zuträglich ist. Gerade bei Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts ist oftmals Schonkost angesagt mit leicht verdaulichen Lebensmitteln, die die Verdauungsorgane entlasten. Sie wirkt sich positiv auf den Magen-Darm-Trakt aus, hilft bei Magenproblemen aber auch bei Völlegefühl und Blähungen.Wichtig bei Schonkost ist auch die Zubereitung. Beispielsweise Gemüse sollte am besten gedünstet oder gedämpft, nicht aber in Fett scharf angebraten und vor allem auch nicht zu stark gewürzt werden. Auch Fisch oder Fleisch ist gedämpft zu bevorzugen und zu Fettiges ist genauso zu vermeiden wie zu scharf Gewürztes oder generell zu heiße Speisen. Das Gericht sollte besser aus wenigen Zutaten bestehen und auf keinen Fall zu fettig sein. Frittiertes oder Paniertes gehört also zur Schonkost schon mal nicht dazu. Weiterhin sind süße Backwaren wie Torten aber auch sauer eingelegtes wie Gurken und gepökeltes oder Geräuchertes zu vermeiden. Hülsenfrüchte sind stark blähend, genauso wie auch diverse Kohlarten wie z.B. Kohl oder Wirsing, also gelten diese ebenfalls nicht als Schonkost. Erlaubt sind hingegen Brokkoli, Mais, Spinat, Tomaten, Kohlrabi, Zucchini und diverse Salate.Als Milchprodukte sind Buttermilch und Joghurt sowie Dickmilch zu empfehlen, Obst sollte säurearm sein und bei Brot ist fast alles erlaubt, Hauptsache es enthält nicht zu viel Nüsse oder große Körner. Harte Eier sind bei Schonkost genauso wenig erlaubt wie Knoblauch und Zwiebeln. Generell wird empfehlen, 6-8 kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt zu sich zu nehmen und sich zudem ausreichend zu bewegen, weil dies den Darm in Schwung bringt. Bezüglich der Getränke sollte auf alles, was zu viel Kohlensäure hat, verzichtet werden, stattdessen lieber stilles Wasser trinken (eventuell mit wenig Fruchtsaft gemischt) oder, noch besser, ungesüßte Kräutertees.