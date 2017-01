Schokoladiger Stimmungsaufheller

Bereits die Azteken und die Majas erkannten den Kakao als Lebensmittel. Sie brauten aus dem Kakao, der in seiner ursprünglichen Form scharf und bitter schmeckt, ein Getränk. Erst als der Kakao nach Europa kam, wurde er, zusammen mit Zucker, ein beliebtes Getränk. Es gibt inzwischen viele Verwendungsmöglichkeiten für Kakao, sei es in Schokolade, als Heißgetränk oder in Kuchen. Es ist bekannt, dass Schokolade glücklich macht, in der Süßigkeit ist ein hoher Anteil an Kakao enthalten.Im Kakao sind Wirkstoffe enthalten, die stimmungsaufhellend wirken. Natürliches Kakaopulver ist gesünder, da es nur etwa 1 % Zucker enthält. Allerdings hat er einen Fettgehalt von 54 %, zusätzlich sind noch ca. 11 % Eiweiß, 2,6 % Mineralstoffe im Kakao zu finden. Mineralstoffe im Kakao sind unter anderem Magnesium und Kalium. Ballaststoffe und Vitamin E machen den Kakao zu einem gesunden Nahrungsmittel. Insgesamt, so wird geschätzt, findet man etwa 300 unterschiedliche Inhaltsstoffe, darunter die Stimmungsaufheller Dopamin und Serotonin. Leidet man unter Depressionen, ist es sinnvoll, täglich ein oder mehrere Tassen Kakao zu trinken. Das kann sogar dabei helfen, die Medikamenteneinnahme zu reduzieren.Wer gerne Kakao trinkt, sollte darauf achten, dass es sich um reinen Kakao handelt. Künstlich hergestellte Produkte, die kakaoähnlich sind, enthalten mehr Zucker, somit auch mehr Kalorien. 100 Gramm natürlicher Kakao enthält etwa 350 Kalorien. Je nach Geschmack kann man sich sein Getränk selbst versüßen, jedoch sollte, der Figur zuliebe, so wenig Zucker wie nur möglich verwendet werden. Abgerundet kann der Kakao mit Vanille oder auch Chilipulver. Diese Zubereitungsart ist in der Weihnachtszeit besonders beliebt. Kakao oder Schokoladesorten, deren Kakaoanteil mehr als 70 % ist, wirkt blutdrucksenkend. Die Flavanöle im Kakao wirken sich positiv auf die Elastizität der Blutgefäße aus, somit wird nicht nur der Blutdruck gesenkt, sondern auch das Schlaganfallrisiko verringert. Theobromin und Theophyllin stimulieren den Kreislauf. Am besten ist es, wenn man hochwertigen Kakao genießt, denn dort sind alle Inhaltsstoffe, ohne Zuckerzusatz enthalten.