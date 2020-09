HERZINFARKT

Schokolade senkt bei Frauen das Herzinfarktrisiko

Zart schmelzend, verführerisch und zum Trösten gut, gilt Schokolade seit ihrer Erfindung als ein köstliches Mittel des Genusses und der Seelenstreichlung. Dank der enthaltenen natürlichen Substanzen der Schokolade, vordergründig im Kakao zu finden, werden Endorphine (Glückshormone) vermehrt ausgeschüttet und sorgen somit für das Ansteigen des Gute-Laune-Levels. Grundsätzlich wären all diese Gründe schon ein großes Plus für die süße Leckerei, allerdings fanden Wissenschaftler heraus, dass Schokolade zusätzlich bei Frauen einen präventiven Charakter gegen das Auftreten eines Herzinfarktes einnehmen kann.Zu diesem Thema wurden 32.000 ältere Frauen aus Schweden im Rahmen einer Langzeitstudie untersucht und folgend regelmäßig der Gesundheitszustand beobachtet. Erste Erkenntnis der Analysen: Genießen Frauen ein bis zweimal wöchentlich dunkle Schokolade, senkt sich das Risiko für einen Infarkt um 32%. Entscheidend für diesen positiven Effekt auf die Gesundheit von Frauen sind die in der Schokolade enthaltenen Flavonoide, welche eine regulierende Wirkung auf den menschlichen Blutdruck ausüben können. Dieser wiederum ist, sofern permanent erhöht, einer der Hauptursachen für das Begünstigen eines Herzinfarktes.Nun als Frau jedoch jubelnd verstärkt zur geliebten Schokolade zu greifen, ist allerdings dem Wissensstand der Forscher zufolge, kontraproduktiv, denn viel heißt leider nicht gleich besser. Im Gegenteil, denn wer häufig derartige Leckereien konsumiert, wird zumeist den gegenteiligen Effekt erfahren müssen, denn dadurch werden reichlich Kalorien aufgenommen, die sich dann wieder auf die Hüften und andere Körperstellen legen. Hohes Übergewicht jedoch fördert wieder einen hohen Blutdruck und erhöht die Gefahr eines Herzinfarktes. Als guter Anhaltspunkt gilt die Empfehlung der Experten, dass zwischen 19 und 30 Gramm Schokolade ein gutes Mittelmaß im Sinne von Genuss und Gesundheit darstellen. Kleines Highlight für Schokoladen-Liebhaberin: Diese Grammzahl darf täglich genüsslich verzehrt werden!Bei der Wahl der Schokolade sollte man sich lieber an einer Sorte orientieren, die von der Qualität etwas hochwertiger ist und zudem einen hohen Kakaoanteil aufweist. Je höher dieser Anteil liegt, zum Beispiel 70%, desto besser ist der Effekt, den man beim Genießen der braunen Verführung erzielen kann.