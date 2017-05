Schnupfenspray gegen Schnupfenbeschwerden

Die häufigste Krankheit ist die Erkältung. Symptome sind außer Husten auch Schnupfen. Durch die Erkältung sind die Schleimhäute gereizt und angeschwollen. Daher fällt das Atmen durch die Nase schwer. Hilfe bieten Schnupfensprays. Diese wirken abschwellend auf die Schleimhäute und befreien somit die Nase. Schon kurz nach der Anwendung tritt der Linderungseffekt ein. Auch Schnupfen, der durch eine Allergie hervorgerufen wird, ist gut mit Schnupfensprays zu behandeln. Die Anwendung des Sprays ist einfach, mittels Druck wird das Präparat in die Nase gesprüht. Ein Zurücklegen des Kopfes, wie es bei herkömmlichen Nasentropfen notwendig ist, braucht man bei der Verwendung von Schnupfensprays nicht.Das Schnupfenspray kann je nach Intensität des Schnupfens bis zu 3-mal täglich angewendet werden, es reicht ein, maximal 2 Stöße in jedes Nasenloch. Man sollte Schnupfensprays jedoch nur so lange anwenden, bis die Erkältung vorbei ist, denn es besteht die Gefahr, dass bei längerer Anwendung die Nasenschleimhäute austrocknen. Sind mehrere Familienmitglieder erkältet, braucht jede Person sein eigenes Spray, um sich nicht gegenseitig anzustecken. Auch ein Aufbewahren bis zum nächsten Schnupfen ist nicht sinnvoll, da sich die Bakterien auf dem Sprühkopf halten und somit eine Ansteckungsgefahr gegeben ist. Für Kleinkinder ist die Anwendung eines Schnupfensprays möglich, sofern sie es als angenehm empfinden. Als Alternative bieten sich Nasentropfen an.Kochsalzlösung gibt es in Form von Nasensprays, sie macht nicht abhängig und befeuchtet die Schleimhäute. Diese Schnupfensprays sind auch für Babys geeignet. Man erhält sie in Apotheken und Drogerien. Allerdings wirken sie nicht abschwellend, so wie andere Schnupfensprays. Es gibt verschiedene Arten von Schnupfensprays. Einige enthalten Antihistaminika, daher wirken diese besonders gut, wenn man unter Heuschnupfen leidet. Während einer Schwangerschaft dürfen keine Sprays verwendet werden, die den Blutdruck steigernden Wirkstoff Xylometazolin enthalten. Die Verengung der Blutgefäße kann eine Durchblutungsstörung der Plazenta hervorrufen, das Kind kann nicht mehr ausreichend versorgt werden.