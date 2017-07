Schmerztherapie - komplexe Behandlung

Man kennt verschiedene Methoden der Schmerztherapie. Je nach Krankheitsbild, das die Schmerzen verursacht, werden sie behandelt. Schmerzen können unterschiedliche Ursachen haben. Sie können plötzlich auftreten, aber auch chronisch sein. Nach einer Operation hat der Patient ebenfalls Schmerzen. Diese verschwinden nach einiger Zeit, jedoch braucht der Patient eine Schmerztherapie, bis es so weit ist. Akute Schmerzen deuten meist auf eine Krankheit hin, daher sollten diese abgeklärt werden. Eine Schmerztherapie kann, je nach Krankheitsbild, eingeleitet werden, wobei aber in erster Linie die Ursache der Schmerzen behandelt werden.Eine weitere Form der Schmerztherapie ist die Behandlung durch Massagen. Dabei werden vor allem verspannte Stellen, die die Schmerzen verursachen, gelockert. Auch die Thermotherapie hilft gegen Schmerzen. Dabei wird zwischen Wärme- und Kältetherapie unterschieden. Bei Entzündungen und Traumen wendet man Kälte, bei Muskelverspannungen und Entzündungen der Schleimhäute, Wärme. Schon lange werden Akupunktur und Akupressur als Schmerztherapie eingesetzt. Dabei werden Punkte an Meridianen mit Nadeln bzw. mit Massage und Druck behandelt. Auch Narkosemittel werden für die Schmerztherapie verwendet. Diese werden genutzt, um akute Schmerzen, die der Patient bei einem Eingriff hätte, zu vermeiden. Sie können oberflächlich oder mittels Infusion verabreicht werden.In Zusammenhang mit Krebserkrankungen treten Schmerzen auf. Diese müssen behandelt werden, es kommt auf die Stärke und Dauer der Schmerzen an, welche Mittel verwendet werden. Oft sind sehr starke Schmerzmittel, meist Morphium, notwendig. Bei leichten Schmerzen, die lästig sind, aber keinen ernsten Hintergrund haben, werden Medikamente mit den Inhaltsstoffen Paracetamol oder Acetylsalizylsäure verschrieben. Dauern die Schmerzen mehr als 6 Monate an, spricht man von chronischen Schmerzen. Zusätzlich zur medikamentösen Therapie kann eine Schmerzbewältigungstherapie oder eine Verhaltenstherapie hilfreich sein. Dabei werden Entspannungsverfahren, wie autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Hypnose eingesetzt. Durch die Hypnose wird das Schmerzempfinden herabgesetzt. Ungeklärte Schmerzen sollte man nur so lange selbst behandeln, bis man den Termin beim Arzt wahrnehmen kann, um die Ursache abzuklären.