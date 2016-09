BEINE

Schmerz in der Wade

Friedlich schlummernd erwacht man mitten in der Nacht mit einem heftigen, reißenden Schmerz in der Wade. Auch beim Aufstehen macht sich vielfach ein Wadenkrampf bemerkbar, der zwar harmlos, aber deshalb nicht weniger schmerzhaft ist. Überanstrengung kann eine der Ursachen für, in unregelmäßigen Abständen auftretende, Wadenkrämpfe sein. Eine Ursache von vielen, denn es gibt noch mehr Gründe für den Krampf in der Wade.Ein Wadenkrampf tritt urplötzlich auf und kann den Betroffenen sowohl nur wenige Sekunden als auch bis zu einigen Minuten lang schmerzhaft plagen. Interessanterweise treten Wadenkrämpfe mit einem fortschreitenden Alter häufiger auf als in jungen Jahren, wobei diese Tatsache ebenso wenig medizinisch geklärt ist wie der Auslöser an sich. Eine These, hinsichtlich der Ursache, ist dahingehend, dass wir nachts die Füße entspannt lagern. Hierbei verkürzen sich in der Wade die Muskelfasern, die wiederum bei einem schnellen Bewegen zu einer reflexhaften Anspannung verleitet werden.Zusätzlich werden Wadenkrämpfe vermutlich durch zwei weitere Faktoren begünstigt. Zum einen durch eine Überforderung der Muskulatur im Tagesgeschehen und zum anderen aufgrund eines Mineralstoffverlustes, wenn man schwitzt. Letzteres kann zu einer Reduzierung von Magnesium im Organismus führen, das wiederum, neben Natriumchlorid (Kochsalz), für das An- und Entspannen der Muskulatur entscheidend ist. Letztendlich können auch die Verschiebung des Hormonhaushaltes in der Schwangerschaft das Auftreten von Wadenkrämpfen begünstigen oder vorhandene Erkrankungen und Beschwerden, wie etwa Krampfadern die Krämpfe fördern. Leidet man in solchen Situationen häufiger unter dem Krampf in der Wade, lohnt es sich durch diagnostische Mittel eine Abklärung der gesundheitlichen Ursache auf den Grund zu gehen.Wie bereits erwähnt sind Wadenkrämpfe keine lebensbedrohenden Beschwerden, so dass man sich nicht verstärkt sorgen muss. Abhilfe lässt sich schon sehr oft dadurch erzielen in dem man vorbeugend Magnesium zu sich nimmt und sich magnesiumreich mit Obst, Gemüse oder Vollkornprodukte ernährt sowie magnesiumversetztes Mineralwasser trinkt. Hat sich der Krampf der Wade wieder einmal bemächtigt, dann sollte man Ruhe bewahren und die Wade sanft dehnen und nebenbei massieren. Auch ein Duschen mit warmem Wasser erleichtert das Lösen der schmerzhaften Verkrampfungen, die jedoch zumeist nach nur wenigen Minuten wieder vergehen und dem Spuk im Bein ein Ende setzt.