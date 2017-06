Schlüsselbein - anfällig für Brüche

In der Medizin wird das Schlüsselbein als Clavicula bezeichnet. Der Name kommt von der Form, die an einen Schlüssel erinnert. Der Knochen ist zwischen 12 und 15 cm lang und ist ein Teil des Schultergürtels. Das Schlüsselbein verbindet das Brustbein und das Schulterblatt. Man kann das Schlüsselbein von außen ertasten, da es nur knapp unter der Haut liegt. Es ist kaum geschützt, daher auch anfällig für Brüche. Das Schlüsselbein hat ein Mittelstück, den Corpus clavicuale und zwei Enden. Ein Ende, nämlich das mediale, ragt zur Körpermitte, man bezeichnet es als Extremitals sternalis. Die Facies articlularis sternalis ist eine runde Gelenkfläche. Sie ist ein Gelenk, das sich zwischen dem Brustbein und dem Schlüsselbein befindet.An der Unterseite des mittleren Teils des Schlüsselbeins befindet sich ein Loch. Durch dieses führt ein Blutgefäß, das das Schlüsselbein mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt.Bei Fahrradstürzen oder Stürzen mit den Inline-Skates kommt es häufig zu Brüchen des Schlüsselbeins, wobei meist das äußere Drittel betroffen ist. Dabei muss man nicht direkt auf die Schulter fallen, ein Abstützen mit dem Arm, bei einem Sturz kann bereits zu einem Bruch des Schlüsselbeins führen.Den Bruch bemerkt man durch Schmerzen, Schwellungen und auch blaue Flecken, der Arm kann nicht mehr richtig gehoben werden. Oft hört man auch ein reibendes Geräusch, das entsteht, wenn die gebrochenen Knochen aneinander reiben. Hat man diese Beschwerden nach einem Sturz, sollte die nächste Unfallklinik aufgesucht werden. Durch eine Röntgenuntersuchung stellt der Arzt fest, ob der Bruch operativ versorgt werden muss, was nur in seltenen Fällen der Fall ist, oder durch den sogenannten Rucksackverband stabilisiert wird. Ein Rucksackverband wird um den Rücken gebunden, dadurch zieht man die Schulter nach hinten, der Bruch wird stabilisiert und kann ausheilen. Diesen Verband muss man, je nach Heilungsverlauf, zwischen 3 und 4 Wochen tragen. Sollte eine Operation notwendig sein, wird der Bruch mit Schrauben, Drähten oder Platten fixiert.