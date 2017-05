Schluckauf - kicksende Geräusche

Der Schluckauf wird durch einen Reflex des Zwerchfells verursacht, wobei die Stimmlippen abrupt und kurzfristig verschlossen werden. Der medizinische Ausdruck für Schluckauf heißt Singultus. Beim Einatmen entsteht das typisch kicksende Geräusch. Je nach Stärke des Schluckaufs kann er bis zu 60-mal in der Minute vorkommen. Der Schluckauf kann nach wenigen Minuten vorbei sein, aber auch über Stunden anhalten. Bereits im Mutterleib hat das Ungeborene Schluckauf, Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Kind dadurch den Atemreflex trainiert.Der Schluckauf entsteht, durch das Zusammenziehen des Zwerchfells, das sich zwischen Lunge und Bauch befindet. Ein rasches Einatmen ist die Folge. Zugleich werden die Stimmritzen, die sich zwischen den Stimmrändern befinden, verschlossen. Die Luft in der Lunge kann so nicht entweichen. Ein Schluckauf kann viele Ursachen haben, die meist harmlos sind. Oft schluckt man etwas schnell, dadurch wird der Nerv des Zwerchfells gereizt und reagiert mit Schluckauf. Auch Getränke die Kohlensäure enthalten aber auch zu heiße oder kalte Lebensmittel führen dazu. Auch krankhafte Veränderungen im Gehirn, wie Schlaganfall, Hirnhautentzündung oder Multiple Sklerose können den unangenehmen Schluckauf hervorrufen.Es werden viele Methoden empfohlen, um den Schluckauf loszuwerden. Eine der Bekanntesten ist das Anhalten der Luft, wobei man den Kopf gleichzeitig in den Nacken legt. Eine Vorgehensweise kann gefährlich werden, nämlich das Atmen in eine Tüte. Folgen können Kreislaufbeschwerden und Bewusstlosigkeit sein. Bei der sogenannten Vasalva-Methode wird der Mund geschlossen, die Nase zugehalten, während man die Atemmuskulatur, wie beim Ausatmen anspannt. Auch das Trinken von einem Glas Wasser, während man zugleich die Luft anhält, kann bei Schluckauf helfen. Nach wenigen Minuten sollte der Schluckauf vorbei sein, wird er jedoch chronisch, sollte der Arzt aufgesucht werden. Hinter ständigem Schlucken könnte eine ernsthafte Krankheit stecken. Der Arzt wird ein Atemtraining empfehlen, zusätzlich können muskelentspannende Mittel verschrieben werden. Eine Operation ist nur in den seltensten Fällen notwendig.