Schlechte Eisenwerte ausgleichen

Eisenmangel ist eine der weltweit häufigsten Mangelerscheinungen, etwa 30 Prozent aller Menschen sind davon betroffen. Eisen erfüllt im Körper wichtige Funktionen, unter anderem ist es für die Bildung des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin und den Transport von Sauerstoff über die Blutbahnen zu den Organen zuständig. Da der Körper das essentielle Spurenelement Eisen nicht selbst produzieren kann, müssen wir es uns mit der täglichen Nahrung zuführen. Frauen sind besonders häufig von Eisenmangel betroffen, ebenso gehören aber auch Personen, die vollständig auf Fleisch- und Fischprodukte verzichten, zu den Risikogruppen.Über einen gewissen Zeitraum kann der Körper einen Eisenmangel noch kompensieren, doch bereits bei einer leichten Unterversorgung zeigen sich Symptome wie trockene Haut, spröde Haare und Nägel, rissige Mundwinkel sowie Veränderungen in der Schleimhaut von Mund und Speiseröhre. Wenn der Sauerstoffgehalt in den roten Blutkörperchen weiter sinkt, verschlechtert sich auch die Sauerstoffversorgung der Zellen. Dauert die Unterversorgung länger an, kommt es zur Anämie oder Blutarmut. Typische Anzeichen sind Blässe, andauernde Müdigkeit, Konzentrationsschwäche, Schwindel und Kopfschmerzen, Kribbeln in den Gliedmaßen. Das Immunsystem ist geschwächt, der Organismus wird anfälliger für Krankheiten.Um Eisenmangel vorzubeugen, sollte man drei bis viermal wöchentlich eine Portion mageres Fleisch zu sich nehmen. Weitere wichtige Bestandteile des Speiseplans sind Vollkornprodukte und Hülsenfrüchte wie Linsen oder weiße Bohnen, die ebenfalls Eisen und außerdem wichtige Mineralstoffe liefern. Durch die Aufnahme von Vitamin C wird die Aufnahme des wichtigen Spurenelements unterstützt, darum sollte man die Mahlzeiten mit an Vitamin C reichen Gemüsen wie Paprika, Sauerkraut oder Rosenkohl kombinieren oder ein Glas Orangesaft zum Essen trinken. Auf den gleichzeitigen Genuss von Kaffee, Tee und Milch zu eisenreichen Mahlzeiten sollte man verzichten, da sie die Aufnahme von Eisen behindern. Zu den Mahlzeiten sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens einer halben Stunde eingehalten werden. Für Vegetarier empfehlen sich Kräuterblutsäfte, die mit blutbildenden Vitaminen und Pflanzenextrakten angereichert sind, frei von Alkohol und Zucker und auch für Kinder geeignet sind.