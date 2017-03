Schlafrhythmus im Lot

Ein gesunder Schlaf ist wichtig, damit sich der Körper regenerieren kann. Rund 1/3 des Lebens verbringt man im Bett. Schlafforscher rechnen, dass der Körper zwischen 6 und 8 Stunden Schlaf braucht, das ist aber auch abhängig vom Alter. Säuglinge schlafen etwa 16 Stunden, Jugendliche hingegen 8-9 Stunden. Ab dem 60. Lebensjahr nimmt das Schlafbedürfnis ab. Der Schlafrhythmus ist der inneren Uhr angeglichen, bei einem gesunden Menschen ist das der Wechsel von Tag und Nacht, also hell und dunkel. Wichtig ist auch die Qualität des Schlafes.Schlafstörungen sind ein Problem, das man beheben kann. Probleme, mit denen man tagsüber belastet wurde, sollten nicht in den Schlaf mitgenommen werden. Entspannungsübungen können dabei helfen. Es gibt einige einfache Regeln, die für einen gesunden Schlaf sorgen. Erst einmal ist es wichtig, immer zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen und aufzuwachen. Hat man das Gefühl, nicht einschlafen zu können, soll man nicht im Bett liegen bleiben. Der Genuss von Alkohol und Zigaretten muss 4 Stunden vor dem Schlafengehen eingeschränkt werden. Alltagsaktivitäten wie die Nutzung von PC, fernsehen oder essen dürfen nicht im Bett stattfinden. Der Konsum von süßen oder stark gewürzten Speisen vor dem Schlafengehen hemmt den Schlaf ebenso, wie ein voller Magen.Koffeinhaltige Getränke putschen auf und sind daher nicht förderlich für einen gesunden Schlaf. Natürlich spielen auch Matratze und Bettwäsche eine Rolle. Beim Einkauf ist daher eine gute Beratung durch den Fachhändler notwendig. Technische Geräte haben im Schlafzimmer nichts verloren, sind sie hingegen vorhanden, müssen sie aus dem Stand-by Modus. Die Temperatur im Schlafzimmer sollte zwischen 16 und 18 Grad betragen, vor dem Schlafengehen muss gelüftet werden. Auf Schlafmittel muss unbedingt verzichtet werden, als Alternative eignen sich Tees die beruhigende Kräuter, wie zum Beispiel Melisse oder Baldrian enthalten. Halten die Schlafprobleme dennoch an, muss der Arzt befragt werden, er findet die Ursache heraus.