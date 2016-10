Schlaflosigkeit gefährdet die Gesundheit

Zynische Stimmen geben Thomas Edison die Schuld, weil er mit der Erfindung der Glühbirne die Nacht zum Tag gemacht habe. Ganz unrichtig ist es nicht, dass wir seitdem rund um die Uhr arbeiten, lesen, feiern oder fernsehen können. Aber nicht jeder, der unter Schlaflosigkeit leidet, schlägt sich freiwillig die Nächte um die Ohren. Fest steht: Bei Menschen, die zuwenig schlafen, leidet auf Dauer die Gesundheit darunter. Dabei macht eine durchwachte Nacht noch nicht soviel aus. Dauerhafter Schlafmangel jedoch schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.Die absolute Tiefgrenze für die durchschnittliche tägliche Schlafdauer, die nicht unterschritten werden sollte, liegt bei fünf Stunden. Bei weniger Schlaf werden der Stoffwechsel und die Hormonproduktion ungünstig beeinflusst. Im Schlaf wird beispielsweise Leptin freigesetzt, ein Hormon, das für ein Sättigungsgefühl sorgt. Sinkt der Leptinspiegel augrund von Schlafmangel, sind häufigere Hungergefühle die Folge. Wer wenig schläft, produziert außerdem weniger Insulin, was den Anstieg des Blutzuckerspiegels zur Folge hat. Bei Frauen hat Schlaflosigkeit besonders schwerwiegende gesundheitliche Folgen. Ein Entzündungsfaktor im Blut nämlich, der als Warnzeichen für Herzerkrankungen gilt, ist bei Frauen, die höchstens fünf Stunden schlafen, deutlich erhöht, während dies bei Männern nicht der Fall ist. Darum verdreifacht sich das Risiko für einen Herzinfarkt bei Frauen bei Schlafmangel, während es bei Männern davon kaum beeinflusst wird.Frauen benötigen im Durchschnitt siebeneinhalb Stunden Schlaf, während bei Männern knapp sieben Stunden ausreichend sind. Personen, die angeben, mit nur wenigen Stunden Schlaf auszukommen, bemerken ihren Schlafmangel oftmals nur dann nicht, wenn sie beschäftigt und in Aktion sind. In ruhigen Situationen fallen ihnen dagegen beinahe von selbst die Augen zu. Menschen, bei denen das zutrifft, sollten dringend ihren Lebensstil ändern und ihrem Körper genügend Schlaf gönnen. Das Schlafmedizinische Zentrum am Bezirksklinikum Regensburg bietet unter www.schlaf-medizin.de zahlreiche Tipps gegen Schlafstörungen. Unter www.charite.de/dgsm/dgsm findet man Informationen der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM).