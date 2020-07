Schlaflabor zur Ursachenforschung

Im Schlaflabor werden die Ursachen von Schlafstörungen ermittelt. Ein gesunder Schlaf ist wichtig, da der Körper in dieser Zeit Erholung findet. Schlafstörungen können zu weniger Leistungsfähigkeit führen, man ist ständig müde und abgespannt. Die Konzentration lässt nach, das kann sowohl im Beruf als auch im Straßenverkehr gefährlich werden. Warum man nicht schlafen kann, sofern man selbst keine Ursachen erkennen kann, wird im Schlaflabor herausgefunden. Das Schlaflabor ist eine Abteilung, meist in einer Klinik. Der Patient verbringt dort eine oder mehrere Nächte, in denen er ständig von Maschinen und dem Klinikpersonal überwacht wird.Vor der Untersuchung muss der Patient einiges beachten. Die Haare müssen frisch gewaschen und trocken sein. Haarsprays oder Gels dürfen nicht aufgetragen werden. Das hat den Grund, dass der Patient Elektroden auf den Kopf bekommt. Sie können so leichter angebracht werden. Koffeinhaltige Getränke wie Tee, Kaffee oder Cola dürfen ab 14 Uhr nicht mehr getrunken werden. Weiters ist der vielleicht gewohnte Mittagsschlaf zu unterlassen. Das Schlaflabor verfügt über einzelne Kabinen, in denen der Patient die Nacht verbringt. Vorher wird noch mit dem behandelnden Arzt über Vorerkrankungen und die akuten Beschwerden gesprochen. Ein Schlafprotokoll, das der Patient geführt hat, ist dem Arzt vorzulegen.Für die Übernachtung im Schlaflabor nimmt der Patient seine eigene Kleidung mit. Bevor er sich schlafen legt, werden Elektroden angebracht. Es wird während des Schlafes ein Schlaf-EKG aufgezeichnet. Elektronen am Kopf des Patienten messen die Gehirnströme. So können die verschiedenen Schlafphasen ausgewertet werden. Damit Beinbewegungen aufgezeichnet werden können, bekommt man auch dort Elektroden. Um die Sauerstoffsättigung während des Schlafes zu messen, trägt der Patient ein Gerät am Finger oder am Ohrläppchen, das einer Wäscheklammer ähnelt. Ein Mikrofon, das sich im Raum befindet, zeichnet Schnarchgeräusche auf. Ist bereits nach der ersten Nacht die Ursache gefunden, ist meist kein weiterer Aufenthalt im Schlaflabor notwendig.