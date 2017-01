Schlafdefizit bringt Falten

Schlafforschern zufolge schlafen Frauen anders als Männer: Es dauert bei ihnen länger, bis sie einschlafen, sie wachen häufiger auf und Schlafstörungen sind beim weiblichen Geschlecht weiter verbreitet. Weibliche Sexualhormone sind daran schuld, dass Frauen während ihrer Periode weniger tief und unruhiger schlafen, in den Wechseljahren beeinflussen Hormonschwankungen den Schlaf. Bei Frauen, die das Schlafzimmer mit einem Mann teilen, ist der Tiefschlaf weniger erholsam als bei Frauen, die alleine schlafen. Bei Männern ist es umgekehrt: sie schlafen besser mit einer Partnerin an ihrer Seite.Verglichen mit Männern schlafen Frauen eine Stunde länger pro Nacht. In dieser Zeit arbeitet der Hormonhaushalt auf Hochtouren. Das Sprichwort vom Schönheitsschlaf hat seine Berechtigung, denn nur im Schlaf werden Wachstumshormone ausgeschüttet, die an den typischen weiblichen Problemzonen, nämlich am Po und an den Oberschenkeln, für den Abbau von Fett sorgen. Daraus wird Energie gewonnen, die unter anderem für die Regeneration der Haut benötigt wird. Bei einem dauerhaften Schlafdefizit mangelt es an Wachstumshormonen, die Haut wird dünner und Falten bilden sich.Mit dem erholsamen Schlaf klappt es übrigens nicht unbedingt am besten, wenn der Raum völlig dunkel ist und kein Geräusch zu hören ist. In einer vertrauten Umgebung mit vertrauten Geräuschen schläft man am besten, dennoch schläft kein Mensch immer durch, ohne jemals zwischendurch wach zu werden. Hin und wieder aufzuwachen, zum Beispiel beim Wechsel der Schlafposition, ist völlig normal. Wie viel Schlaf man pro Nacht braucht, ist individuell verschieden. Es gibt keine generelle optimale Schlafzeit, für die meisten Menschen sind sieben Stunden aber ein guter Richtwert. Allerdings ist die Qualität des Schlafes von größerer Bedeutung als die Dauer.Zu wenig Schlaf macht krank, das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Wer durchschnittlich weniger als sieben Stunden schläft, ist anfälliger für Erkrankungen, die durch Viren ausgelöst werden. Das Risiko, an Bluthochdruck oder Diabetes zu erkranken, steigt bei dauerhaftem Schlafmangel. Wer für ausreichenden und erholsamen Schlaf sorgt, tut also nicht nur etwas für seine Schönheit, sondern auch für die Gesundheit.