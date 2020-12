Sanfte Wartung bei Leid und Ärger

Die Leber. Sie ist von allen Organen im Körper das duldsamste und schlägt wirklich nur im Extremfall Alarm. Dabei verbringt sie eine Leistung, die oft enorm unterschätzt wird. Es lohnt sich vor allem im fortgeschrittenen Alter, dieses Klär- und Kraftwerk des Körpers ebenso sanft wie regelmäßig zu pflegen. Was steckt der Mensch über die Jahre nicht alles weg dank der Leber! Sie befreit uns von den Giftstoffen im Alkohol und in Medikamenten, sie produziert den Gallensaft, der uns Fett und Zucker verdauen lässt. Aber auch Stress, Ärger und Leid setzen der Leber kräftig zu. Und selbst das ist noch nicht alles. Die Leber speichert nämlich parallel auch viele lebenswichtige Nährstoffe. Wie der Organismus insgesamt, altert aber natürlich auch die Leber. Wer ihr regelmäßig kleine Hilfestellungen gibt und sie so bei ihrer Arbeit unterstützt, der wird mit einem gesteigerten Wohlbefinden belohnt.Tipp 1: Einfach mal hinlegen. Kein Witz: Es ist erwiesen, dass die Leber im Liegen am besten funktioniert. Gerade ältere Menschen, die nachts öfter mal raus müssen, sollten sich am Tag mindestens einmal, besser noch zweimal entspannt für eine halbe Stunde hinlegen und so ihrer Leber Gutes tun. Hört sich zu einfach an? Gleich nicht mehr: Wichtig ist es nämlich, sich auf den Rücken zu legen und möglichst flach zu liegen.Tipp 2: Wärme und Wickel. Die Chinesen gehen in ihrer traditionellen Medizin davon aus, dass die Seele in der Leber wohnt. Die Schulmedizin des Westens weiß inzwischen ebenfalls, dass Ärger und Kummer dem Organ tatsächlich schaden. Besonders nach einem Schicksalsschlag, aber auch ganz allgemein in "dunklen" Phasen - seien sie nun durch die seelische Verfassung oder die Jahreszeit bedingt - sollte man die Leber deshalb verwöhnen. Das Zauberwort dafür ist Wärme. Eine Wärmflasche auf dem rechten Oberbauch entfaltet manchmal schon direkt beim Auflegen ihre tröstliche Wirkung. Aber auch ein klassischer warmer Wickel tut gut. Nicht nur, weil er die Leber unterstützt, sondern auch, weil er ein Symbol für Fürsorge ist - und sei es "nur" die Selbstfürsorge. Ideal wären zwei bis drei Wickel in der Woche. Wenn der Einstieg in die Wanne kein Problem darstellt, dann ist auch ein heißes Bad eine Kur für die Leber. Vor allem dann, wenn man ihre Entgiftungsarbeit mit basischen Pflegezusätzen unterstützt. Aber Vorsicht bitte. Basische Bäder sollten rund 20 Minuten dauern und eine Wassertemperatur von 37 bis 39 Grad Celsius haben. Das kann für ältere Menschen unter Umständen zu belastend sein. Im Zweifel klärt man das mit dem Arzt oder Apotheker.