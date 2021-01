BABY IM WINTER

Sanfte Pflege für das Baby

Vor allem Mütter von Erstgeborenen haben im Umgang mit ihrem Säugling noch etwas Scheu. Doch diese Scheu kann man bedenkenlos ablegen. Pflege ist ein guter Weg, um dem Baby nahe kommen zu können.Wasser ist zum Waschen daEin Säugling ist nicht wirklich schmutzig. Einzige Körperstellen, die regelmäßig gründlich gereinigt werden müssen, sind das Gesicht und der Po. Hierfür sollte jeweils ein sauberer Waschlappen verwendet werden. Auf Badezusätze, Cremes und Seifen kann man getrost verzichten. Das Bad in klarem Wasser ist völlig ausreichend. Vor allem, wenn der Nabel noch nicht vollends abgeheilt ist, ist auch eine Katzenwäsche von Gesicht und Windelbereich ausreichend.Für ein Bad eignet sich ein Baby-Badeeimer. In einem solchen Eimer schwebt das Kind und hat sogleich feste Grenzen. Es muss nur am Kopf sanft gehalten werden. Am wohlsten fühlt sich das Baby, wenn man die Bewegungen des Kindes verfolgt und es sich dadurch frei bewegen kann. Die ideale Wassertemperatur liegt bei 22 Grad.Beim Windeln wechseln müssen keine Cremes und Salben verwendet werden. Zum Reinigen wird ein mit Babyöl versetztes Papiertuch oder weiches Toilettenpapier verwendet. Wer es schnell und unkompliziert mag, der kann auf Feuchttücher zurückgreifen. Hier sollte jedoch darauf geachtet werden, dass keine allzu kräftigen Mittel enthalten sind.Wundsein ist VergangenheitUm das Wundsein zu vermeiden, sollten regelmäßig die Windeln gewechselt werden, denn feuchte Windeln fördern das Wundwerden und sind auch nicht sehr angenehm für den Säugling. So oft wie möglich sollte das Kind nackt strampeln können. Hierbei sollte aber auf eine Raumtemperatur von ca. 22 Grad geachtet werden.Nach einem Bad sollte die Haut des Babys mit einem weichen Handtuch abgetupft werden. Babys mögen es nämlich gar nicht, abgerubbelt zu werden. Hierbei ist es besonders wichtig, die Hautfalten zu trocknen. Hier kann sich nämlich Feuchtigkeit stauen, was wiederum zu Wundsein führt.Ebenfalls wichtig: Nicht in Augen, Ohren, Nase und Genitalbereich reinigend eindringen. Hier sollte nur entfernt werden, was aus den Öffnungen austritt.