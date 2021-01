Salben selbst herstellen

Mit nur wenig Aufwand kann man einfach seine benötigte Salbe selbst herstellen. Als Basis für die Salbe benötigt man entweder Vaseline oder Olivenöl und Bienenwachs. Vaseline enthält sehr viel Fett, Salben, die aus Olivenöl und Bienenwachs hergestellt werden, sind nicht so fetthaltig. Ebenso braucht man die notwendigen Kräuter. Welche das sind, kommt darauf an, wozu man die Salbe benötigt. Sehr beliebt ist Ringelblumensalbe, sie hilft bei Wunden und Verbrennungen.Vaseline ist eine preiswerte Basis für Salben. Schon um wenig Geld bekommt man es in Drogeriemärkten. Um die Salbe herzustellen, gibt man Vaseline in eine Schüssel und bringt es im Wasserbad zum Schmelzen. Danach fügt man die Kräuter hinzu und lässt die Mischung 24 Stunden ruhen. Danach wird die Salbe erwärmt und die Blätter abgeseiht. Die fertige Salbe kommt in einen gut verschließbaren Tiegel, vorzugsweise einen mit Schraubverschluss. Da Vaseline nicht ranzig werden kann, ist es nicht notwendig, die Salbe im Kühlschrank aufzubewahren. Die Herstellung mit Olivenöl und Bienenwachs ist etwas aufwendiger. Erst werden die Kräuter in ein Glas gefüllt und mit Olivenöl bedeckt. Die Mischung sollte 2 bis 3 Wochen an einem warmen Ort stehen, damit die ätherischen Öle gelöst werden. Nach dieser Zeit wird das Öl durch ein Tuch gepresst und mit erweichtem Bienenwachs vermischt. Hilfreich, um die Konsistenz der Salbe zu überprüfen, ist ein Teller, den man vorher in das Gefrierfach gestellt hat.Es muss nicht immer eine Heilsalbe sein, die man herstellen möchte, auch Salben gegen Erkältungen sind auf diese Art zu machen. Statt der Kräuter verwendet man ätherische Öle, die man jedoch in der Apotheke kaufen sollte. Für eine Erkältungssalbe eignet sich eine Mischung aus Minze oder Eukalyptus und Lavendel. Eine Salbe, die nur Lavendel enthält, kann auch bei Kleinkindern angewendet werden. Um im Sommer Mücken abzuwehren, nimmt man Zitronenöl oder Minzöl.