Salat - Opiate bei Schlafstörungen

Ein gesunder Schlaf ist wichtig, um fit für den Tag zu sein. Viele leiden an Schlafstörungen, können nicht einschlafen oder wachen in der Nacht auf. Zu wenig Schlaf führt zu körperlichen und psychischen Störungen. Viele versuchen mit Schlaftabletten zur Ruhe zu kommen, doch diese können süchtig machen. Nach dem Konsum von Schlafmitteln wacht man in der Früh gerädert auf, die Nachwirkungen sind noch deutlich zu spüren. Milch mit Honig hilft meist, um gut einschlafen zu können. Doch auch Kopfsalat enthält Substanzen, die ähnlich wie Opium wirken und daher für einen guten Schlaf sorgen.In Kopfsalat ist Lacturcarium enthalten, das macht müde. Dieser Stoff wirkt sich positiv auf das vegetative Nervensystem aus, mindert Stresssymptome und Erregungszustände. Es ist auch unter dem Namen Salat-Opium bekannt. Eine Portion Kopfsalat am Abend kann daher beim Einschlafen helfen. Man muss nur beachten, dass es sich bei Lacturcarium um eine öllösliche Substanz handelt, daher muss der Salat mit Öl angemacht werden. Welches Öl man wählt, kommt auf den Geschmack jedes Einzelnen an. Es eignen sich sowohl Sonnenblumenöl als auch Olivenöl. Wer lieber ein Joghurtdressing möchte, sollte trotzdem etwas Öl dazugeben.Aus dem Salat kann auch ein Schlummertrunk gemacht werden. Dazu zerkleinert man 3-4 Blätter und mixt diese. Dazu kommen 150 ml heiße Milch sowie 1 TL Honig. Diese Zutaten werden zu einem Drink gemixt, der etwa 30 Minuten vor dem Schlafengehen getrunken werden soll. Der Salat in dem Drink fördert das Einschlafen, Tryptophan, das in der Honigmilch enthalten ist, sorgt für eine gute Nacht. Abends eine Portion Salat zu essen, hat noch mehr Vorteile. Wählt man zum Abendessen statt einer Portion Fleisch oder Nudeln, Salat, bekommt man die notwendigen Vitamine und der Körper muss in der Nacht keine Schwerarbeit bei der Verdauung leisten. Salat hat außerdem wenig Kalorien und man muss keine Angst vor dem Zunehmen haben.