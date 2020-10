BABYSCHNUPFEN

Säuglingsschnupfen - was hilft

Bereits Babys können schon unter den Schnupfen-Symptomen leiden. Oftmals werden sie angesteckt durch die älteren Geschwisterkinder, welche aus dem Kindergarten oder der Schule einen Infekt mitbringen. Das häufige Vorurteil, das Kälte der Auslöser für den Schnupfen sein könnte, ist meistens nicht der Fall. Ganz im Gegenteil, die Schleimhäute werden, wie auch bei den Erwachsenen, durch überheizte und trockene Luft in den Zimmern belastet. Gerade die Schlafzimmertemperatur sollte nicht zu hoch sein. Achtzehn Grad reichen im Schlafzimmer eines Säuglings und Kleinkindes voll kommen aus.Doch bringt der Schnupfen bei einem Baby und Kleinkind immer lästige Beschwerden mit sich. Die Schleimhäute bei Kindern schwellen, ebenso wie bei den Erwachsenen an. Doch sind die Atemwege der Kinder auch viel enger als die bei einem Erwachsenen. Die Atemwege verengen sich dann bei dem Säugling und Kleinkind extrem. Eine Mundatmung ist dann die Folge. Jedoch können die Kleinen noch nicht so einfach von der Nasen- auf die Mundatmung umstellen. Spätestens dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo die verstopfte Nase beim Trinken und Schlafen hindert und die Babys quengelig werden.Doch kann man den Säuglingen auch helfen. Im ersten Lebensjahr sollten die Eltern mit dem verschnupften Säugling den Kinderarzt aufsuchen. Kommt zu dem Schnupfen auch noch Fieber hinzu, sollte in jedem Falle von einem Arzt geklärt werden, ob der Infekt eher harmlos ist oder ob Medikamente eingesetzt werden müssen.Ebenso wie Erwachsene sollten Kinder bei Schnupfen viel trinken. Die Flüssigkeitszufuhr hindert die Schleimhäute vor dem Austrocknen und hilft, das Sekret (Schleim) zu produzieren, welches die Krankheitserreger aus dem Körper ausscheidet. Zwischen den Mahlzeiten sollte immer wieder Fenchel- oder Anistee sowie abgekochtes Wasser zum Trinken angeboten werden.Sofern das Baby kein Fieber hat, können mehrmalige Spaziergänge am Tag nicht schaden. Im Gegenteil frische Luft tut dem Kleinen jetzt gut.Im Kinderzimmer sollte man vor dem Schlafen gehen gut lüften. Auch sollte eine mit Wasser gefüllte Schüssel auf der Heizung deponiert werden. Diese lässt die Luftfeuchtigkeit beim Verdunsten des Wassers ansteigen. Im Kinderzimmer mit Fußbodenheizung kann ein Wäscheständer mit frisch gewaschener Wäsche Abhilfe schaffen.Nasentropfen sowie ätherische Öle sind bei Säuglingen und Kleinkindern mit großer Vorsicht und nur nach ärztlicher Verordnung anzuwenden.Hingegen können Meersalzlösungen aus der Apotheke sehr hilfreich sein. Auch kann man ein Paar Tropfen Muttermilch mittels einer Pipette in die Nase einträufeln. Dieses hilft den Schleimhäuten, sich zu erholen.