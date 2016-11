Roter Sonnenhut steigert die Resistenz

Der rote Sonnenhut, auch Echinacea genannt, ist als Mittel gegen Erkältungskrankheiten bekannt. Die Pflanze kann bis zu 140 cm hoch werden. Es gibt viele Arten des Sonnenhutes, jedoch nur der rote Sonnenhut besitzt keine Pfahlwurzel. Die Blütenkörbe können einen Durchmesser von bis zu 4 cm erreichen. Rund um diesen angeordnet findet man die roten Blätter, die dem Sonnenhut sein charakteristisches Aussehen geben. In vielen Gärten findet man den roten Sonnenhut als Zierpflanze, wegen seiner schönen Blüten und seinem großen Wuchs.Bereits die Indianer in Nordamerika wussten, dass der rote Sonnenhut ein Heilkraut ist. Sie verwendeten ihn, um Husten und Halsschmerzen zu heilen. In der Medizin finden die oberen Pflanzenteile Verwendung. Sie werden ausgepresst oder getrocknet als Tee zubereitet. Bevor eine Pflanze als Heilmittel zugelassen wird, muss es von der Kommission E auf ihre Wirkung untersucht werden. Beim roten Sonnenhut wurde die Wirksamkeit des gepressten Saftes erwiesen. Verwendet wird auch die Wurzel, daraus wird eine Tinktur hergestellt. Möchte man Kindern den Saft verabreichen, eignet sich ein Honigauszug, da darin kein Alkohol enthalten ist. Äußerlich wird roter Sonnenhut bei Brandwunden, Eiterungen oder Insektenstichen angewandt. Dazu verdünnt man die Tinktur und macht einen Umschlag auf die betroffene Stelle.Gartenbesitzer können ihre eigene Heilpflanze im Garten ziehen. Samen oder Jungpflanzen bekommt man nahezu in jeder Gärtnerei oder im Samenhandel. Sie ist eine Zierde und gleichzeitig eine Nutzpflanze. Die Tinktur kann jeder selbst leicht herstellen. Dazu werden die Blütenblätter oder die Wurzeln in Alkohol angesetzt. Zu ernten sind die Wurzeln zwischen Oktober und April, die Pflanze sollte jedoch mindestens 4 Jahre alt sein. Wichtig ist, dass man nur einen Teil der Wurzel nimmt, so wird die Pflanze im Frühling wieder austreiben. Die oberirdischen Teile, also Blätter und Blüten werden zwischen Juli und September geerntet. Da die Tinktur Alkohol enthält, ist sie lange haltbar, jedoch nicht für Kinder geeignet.