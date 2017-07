Rosenwurz - Stärkungsmittel der Wikinger

Es ist bekannt, dass schon die Wikinger Rosenwurz zur Blutstillung und als Stärkungsmittel verwendeten. In den skandinavischen Ländern und in Russland wird die anregende Wirkung der Pflanze seit jeher geschätzt, bei uns haben jedoch erst neuere Untersuchungen der in den Pflanzenteilen enthaltenen Stoffe zu einem breiteren Interesse an Rosenwurz geführt, der bislang nur wenig beachtet wurde.Ihren Namen verdankt die Pflanze der Tatsache, dass der Geruch ihres Wurzelstockes beim Anschneiden intensiv an Rosen erinnert. Es gibt 50 verschiedene Arten der Gattung Rosenwurz, von denen zwei in Europa vorkommen. Die Pflanze, die zu den Dickblattgewächsen gehört, wächst in alpinen und subalpinen Höhenlagen zwischen 1.000 und 3.000 Metern über dem Meeresspiegel und wird etwa 25 bis 40 Zentimeter hoch. Rosenwurz kann auch im eigenen Garten angebaut werden. Er bevorzugt einen durchlässigen, leicht sauren Boden in sonniger oder halbschattiger Lage. Die widerstandsfähige und frostbeständige Pflanze, die regelmäßige Wassergaben benötigt, eignet sich besonders gut für Steingärten und Staudenbeete.In Asien bezeichnet man Rosenwurz auch als "Goldene Wurzel". Zu den Inhaltsstoffen der Pflanze gehören Gerbstoffe, antioxidative Wirkstoffe und so genannte Rosavine. Im Volksgebrauch nutzte man Rosenwurz vor allem wegen der blutstillenden Wirkung sowie gegen Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. In den letzten Jahren bestätigten Studien ihre unterstützende Wirkung der Denk- und Lernfähigkeit. Durch die Kombination mit Vitaminen, vor allem B-Vitaminen oder Mineralien kann die Wirkung noch verstärkt werden. In Apotheken erhält man Rosenwurz-Präparate unter dem Namen Lentaya.Für die arzneiliche Nutzung verwendet man die Wurzeln der Pflanzen, in einigen Ländern bereitet man auch Gemüse aus Rosenwurz zu. Für einen Teeaufguss übergießt man einen Teelöffel der fein geschnittenen Wurzel in einer Thermoskanne mit siedendem Wasser, lässt den Aufguss über Nacht stehen und trinkt ihn am nächsten Morgen oder Vormittag. Nebenwirkungen wurden bislang nicht bekannt, allerdings kann eine Überdosierung zu Unruhezuständen führen. Bei durchgängiger Einnahme sollte nach maximal vier Monaten eine Einnahmepause erfolgen.