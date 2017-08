Rosazea - problematische Gefäßversorgung

Rosazea wird auch als Kupferrose bezeichnet. Die Erkrankung tritt zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr auf und verstärkt sich ab dem 40. Lebensjahr deutlich. Sie sieht ähnlich wie Akne aus, kann aber auch Rötungen, die schuppend sind, hervorrufen. Ebenfalls treten Pusteln auf, Wucherungen, die knollenartig sind, entstehen. Es ist noch unklar, warum Rosazea ausgelöst wird. Ursachen, so wird vermutet, können Probleme bei der Gefäßversorgung im Gesicht sein. Ebenfalls können Haarbalgmilben Auslöser der Krankheit sein. Verschlechtert wird das Krankheitsbild durch den Genuss von Alkohol, Tee, Kaffee oder scharfen Gewürzen. Rosazea wird in 3 Schweregrade unterteilt.Leichte, fast unscheinbare Rötungen treten bei Kälte, Stress und Hitze auf. Da die Blutgefäße, die sich nahe der Hautoberfläche befinden, erweitert sind, sieht es aus, als hätte man einen Sonnenbrand. Den Schweregrad 1 bezeichnet man als Couperose. Begleiterscheinungen in diesem Stadium können Juckreiz, Trockenheit der Haut oder auch Brennen und Stechen sein. Der 2. Schweregrad zeigt sich durch Knötchen, Schwellungen und Pusteln. Diese entzünden sich und können eitern. Man kriegt sie nur schwer weg, es kann einige Jahre dauern, bis sie sich zurückbilden. Vom 3. Schweregrad sind hauptsächlich Männer betroffen. Es entstehen knotenartige Verdickungen, die durch Wucherungen von Talgdrüsen und Bindegewebe verursacht werden. Im schlimmsten Fall können die Wucherungen die Augen verändern, Bindehaut-, Hornhaut- und Lidrandentzündungen sind nicht selten.Rosazea kann man zum Teil vorbeugen. Alle Auslösefaktoren müssen vermieden werden. Dazu zählen chemische Reize, die durch die Verwendung von Produkten, die Alkohol, Kampfer oder Menthol enthalten, ausgelöst werden. Sonnenbäder, Saunabesuche, heiße Getränke oder scharfe Speisen sollten vermieden werden. Die ersten beiden Schweregrade werden nur äußerlich behandelt. Empfindet man die roten Äderchen im Gesicht als störend, können sie mit einer Laserbehandlung entfernt werden. Eine Knollennase, auch Rhinophym genannt, kann chirurgisch entfernt werden. Meist geschieht das durch Abschleifen oder durch eine Behandlung mit einem CO2-Laser.