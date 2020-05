Röteln sind meldepflichtig

Eine Infektionskrankheit, die hoch ansteckend ist, sind die Röteln. Hervorgerufen werden sie durch das Rötelnvirus. Nach einer überstandenen Erkrankung ist man sein Leben lang dagegen immun. Röteln zählen zu den Kinderkrankheiten, können jedoch auch Erwachsene betreffen, wenn sie als Kind nicht dagegen geimpft wurden. Typisches Anzeichen für die Röteln sind rote Flecke auf der Haut, es kann auch zu Fieber und einer Schwellung der Lymphknoten kommen. Behandelt werden bei einer Rötelnerkrankung nur die Symptome. Röteln sind laut Infektionsschutzgesetz seit März 2013 meldepflichtig.Übertragen wird das Virus durch die sogenannte Tröpfcheninfektion. Nach einer Infektion dauert es zwischen 14 und 21 Tage, bis die Krankheit ausbricht. Die Ansteckungsgefahr beginnt bereits 1 Woche vor dem Ausbruch und hält bis 1 Woche danach an. Die Krankheit beginnt mit einer Rötung im Gesicht, danach entstehen Flecken, die leicht erhaben sind. Danach weitet sich der Ausschlag auf den Rumpf und die Extremitäten aus. Je nach Krankheitsverlauf kann Fieber bis zu 39 Grad auftreten, auch Kopf- und Gliederschmerzen sind möglich. Patienten, die an Röteln erkrankt sind, sollten, so weit es möglich ist, Kontakte mit anderen Personen meiden, um eine Ansteckungsgefahr dieser zu vermeiden. Pflegende Angehörige müssen beim Umgang mit dem Patienten auf höchste Hygiene achten. Je älter man ist, wenn man Röteln bekommt, umso höher ist die Chance, an Komplikationen zu leiden. Gelenksentzündung, Mittelohrentzündung oder Herzprobleme können auftreten.Besonders schlimme Auswirkungen haben die Röteln, wenn sie eine Schwangere bekommt. Das Ungeborene kann schwerwiegende Schäden davontragen, es kommt darauf an, in welcher Schwangerschaftswoche die Rötelnerkrankung auftritt. Vor der 12. Schwangerschaftswoche können Fehlbildungen auftreten, danach meist nur Hörschäden. Vorbeugen kann man der Rötelninfektion nur durch eine Impfung, die meist in Kombination mit einer Immunisierung gegen Masern und Mumps durchgeführt wird. Kinder ab dem 1. Lebensjahr können gegen Röteln geimpft werden. Die Impfung verläuft ohne Komplikationen, nur 1 von 10.000 hat danach leichte Beschwerden.