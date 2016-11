Rizinus - Allroundmittel der Natur

Rizinus ist eine Pflanze, die in den tropischen Gebieten wächst. Bekannt ist er auch unter dem Namen Wunderbaum. Dieser Baum wächst sehr schnell und gehört zu den Wolfsmilchgewächsen. Als Heilpflanze ist Rizinus schon bei den alten Ägyptern bekannt gewesen. Die Samen des Rizinus sind giftig, aus ihnen wird jedoch ein Öl gewonnen, das frei von Giftstoffen ist. Das Öl wird bei Verstopfung angewendet. Ebenfalls wird Rizinusöl verwendet, um die Wehen einzuleiten oder die Haut zu pflegen. Innerlich wird das Rizinusöl bei Verstopfung noch vor dem Frühstück eingenommen. Nach etwa 3 Stunden setzt wie abführende Wirkung ein. Da das Öl einen eigenartigen Geschmack hat, mag ihn nicht jeder. Rizinusöl gibt es daher in Form von Kapseln in der Apotheke.Das Rizinusöl wird auch bei Heilfastenkuren eingesetzt. An einem Tag bekommt man Rizinusöl, um den Körper zu reinigen. Wichtig ist, dass man an diesem Tag ausreichend trinkt, da der Körper sonst austrocknet, man bekommt Kopfschmerzen. Zur äußerlichen Anwendung kommt Rizinusöl bei Warzen. Man trägt täglich etwas Öl auf die Warzen auf, diese werde immer kleiner, bis die Warze total verschwunden ist. Das Öl aus den Samen des Rizinus werden auch in der Technik eingesetzt. Weichmacher, Farben, Schmiermittel oder Hydrauliköle bestehen aus den Bestandteilen des Rizinus.Rizinus findet man auch in der Kosmetik. Vor allem zur Wimpernpflege wird Rizinusöl gerne verwendet. Das Öl ist nicht nur in der Anschaffung sehr günstig, es hilft auch, die Wimpern zu verdichten und sie widerstandsfähiger zu machen. Für die Wimpernpflege benötigt man etwa 3 Tropfen Öl, das auf ein weiches Tuch aufgetragen wird. Noch besser eignet sich ein Mascarabürstchen zum Auftragen. Vor dem Schlafengehen werden die Wimpern gründlich mit Rizinusöl benetzt. Am Morgen entfernt man die Reste. Die Wirkung setzt schon nach wenigen Tagen regelmäßiger Pflege ein. Man merkt, dass die Wimpern schneller wachsen, sie werden länger und dichter.