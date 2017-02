Revitalisiere dein Leben

Träge und lethargisch fühlen sich in diesen Tagen viele, obwohl überraschend leicht Abhilfe geschaffen werden kann. Kleine einfache Änderungen können dein Energieniveau in weniger als einer Woche nachhaltig ankurbeln.Eine gute Nachtruhe ist super wichtig für die Erhaltung des Energieniveaus. Das mag offensichtlich erscheinen, aber viele Menschen haben große Schwierigkeiten ruhig zu schlafen. Für einen erholsamen Schlaf, vermeide Fitnesstraining spät am Tag, gehe besser vor der Arbeit zum Training als in den Feierabendstunden. Meide koffeinhaltige Getränke wie Tee und Kaffee abends aber vor allem auch Alkohol, sie wirken stimulierend und halten dich stundenlang wach. Stell sicher, dass deine Vorhänge alle Lichtquellen genügend blockieren. Vermeide am Abend alles, was den Geist beschäftigt halten könnte, wie Lesen, Fernsehen oder Arbeiten am Laptop. Ein warmes entspannendes Bad vor dem Schlafengehen hilft wirklich, den Körper auf den Schlaf vorzubereiten.Halt deinen Blutzucker über den ganzen Tag ausgeglichen, er kann einen enormen Einfluss auf die Erhaltung der Energiebilanz und das Vermeiden von Leistungseinbrüchen haben. Um die Höhen und Tiefen zu meiden, iss bei jeder Mahlzeit Proteine, auch wenn es nur ein paar Nüsse mit einem Stück Obst als Snack sind. Achte auch auf komplexe vollwertige Kohlenhydrate wie Hafer, Vollkornbrot und Nudeln, Obst, Gemüse, Bohnen und Linsen. Diese versorgen den Körper mit einer perfekten Energie, die langsam in das Blut abgegeben wird. Dies sorgt für eine kontinuierliche Versorgung, die das unkontrollierte Eintauchen in die Keksdose bei einer Hungerattacke verhindert. Es beinhaltet auch auf zuckerhaltige und verarbeitete Nahrungsmittel zu verzichten, da diese zwar einen sofortigen Aufschwung geben, dieser jedoch nur von kurzer, trügerischer Dauer ist und zu einem plötzlichen besonders starken Blutzuckerspiegelabfall führen wird, was zur schnellen Ermüdung und Reizbarkeit beiträgt.Um Lebensmittel in Energie umzuwandeln braucht der Körper eine ganze Reihe von Vitaminen und Mineralien. Vitamin B sind besonders wichtig für die Energieproduktion. Viele Menschen haben eine Ernährung, die gerade diese lebenswichtigen Vitamine zu wenig berücksichtigt. Ein ergänzender Vitamin-B-Komplex ist ein einfacher Weg, um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten. Finde hoch bioverfügbare B-Vitamine, sie sind entscheidend für den Körper das Energieniveau zu halten.Ein weiterer Nährstoff von besonderer Bedeutung ist Vitamin C. Forscher haben festgestellt, dass Vitamin C wichtig für die Synthese von Carnitin ist, das wiederum eine wichtige Rolle beim Transport von Fettsäuren in die Zellen für die Energieerzeugung spielt. Ohne Vitamin C als wichtige Substanz würde unser Energieniveau ernstlich gefährdet sein. Eisen ist auch notwendig für die Aufrechterhaltung eines adäquaten Energieniveaus, weil es hilft, Sauerstoff zu den Zellen zu transportieren. Es gibt einige Faktoren, die die Aufnahme von Eisen einschränken wie eine schwache Magensäure, die Phytate in der Weizenkleie oder im Soya, die Oxylate im Spinat und die Tannine, die im Tee sind. Vitamin C hilft, die Aufnahme von Eisen zu erhöhen.Obwohl Training für einige ein Schimpfwort ist, kann es nicht genug betont werden. Das Hinzufügen von 30 Minuten Laufen, Radfahren oder Schwimmen pro Tag können deine Lebensenergie deutlich anheben ... Training reduziert Stress, verbessert die Durchblutung , transportiert Sauerstoff und Nährstoffe, hebt die Stimmung, verbessert den Schlaf, schützt die Knochen und lässt die Muskeln arbeiten. Du schuldest es dir selbst, diese 30 Minuten irgendwo reinzuquetschen. Versuch während der Mittagspause eine halbe Stunde zu Fuß durch die Straßen zu gehen oder eine 30-minütige Trainings DVD mit deinem Lieblings-Workout vor dem Frühstück am Morgen fest zu etablieren und du wirst sehen, was das für einen gewaltigen Unterschied macht.Vergiß nicht zu trinken. Dehydration führt zu Lethargie, Hirnnebel und Müdigkeit. Es ist wichtig, viel Flüssigkeit während des Tages zu trinken. Wasser ist ideal, aber auch Tee und Kaffee können zur Flüssigkeitsaufnahme hinzu addiert werden, nur nicht vergessen - zu viel Koffein ist nicht gut für eine gute Nachtruhe. Obst und Gemüse enthalten auch viel Wasser, ganz zu schweigen von anderen Nährstoffen, die die Energie erhöhen. Hier gilt das Ziel 5 Portionen Obst pro Tag.Stell dich der Herausforderung, ändere in deinem Leben diese Kleinigkeiten, mach dir täglich Notizen und du wirst staunen, wie viel besser du dich bereits nach nur einer Woche fühlen wirst.