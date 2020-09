Reizbarkeit - Ursache angehen

Von Reizbarkeit spricht man dann, wenn man unruhig ist und dabei die Gelassenheit zum Teil oder zur Gänze verliert. Bei Personen, die unter Reizbarkeit leiden, treten Zittern, Herzrasen, Schweißausbrüche, Angstzustände und Augenzucken auf. Die Körpersprache und Stimme verändern sich, zusätzlich können noch körperliche Symptome wie Durchfall, Magenschmerzen und Depressionen auftreten. Die Ursache der Reizbarkeit muss von einem Arzt abgeklärt werden, um eine effektive Behandlung einzuleiten. Reizbarkeit entsteht dann, wenn man unter psychischem Druck oder Stress steht. Aber auch Krankheiten, wie eine Überfunktion der Schilddrüse oder Diabetes sind Auslöser. Bei Personen, die an ADHS leiden, wird eine Häufung der Reizbarkeit beobachtet.Therapiert wird die Reizbarkeit nach ihrer Ursache. Liegen Entzugserscheinungen aufgrund eines Alkohol- oder Drogenmissbrauchs vor, werden diese behandelt. Wichtig ist auch, dass der Patient genug Schlaf bekommt. Übermüdete Personen sind generell leichter reizbar. Liegt eine psychische Krankheit vor, wird diese mittels einer Psychotherapie behandelt. Unruhezustände lassen sich auch gut mit Hausmitteln behandeln. Besonders gut eignen sich Präparate, in denen Hopfen, Baldrian, Melisse, Johanniskraut oder Passionsblume enthalten sind. Diese sind rezeptfrei in der Apotheke erhältlich. Düfte wirken sich positiv auf den Körper aus, mit ihnen kann auch Reizbarkeit gelindert werden. Dazu stellt man eine Duftlampe mit Sandelholz, Lavendel, Vanille oder Orangenöl auf.Bei Schlafstörungen hilft autogenes Training oder Entspannungsübungen. Auch ein Bad vor dem Schlafengehen verspricht einen guten Schlaf. Eventuell ist auch das Bett daran schuld, dass man schlecht schläft. In den Wechseljahren sind Frauen oft reizbar. Dabei hilft eine Ernährungsumstellung, um die Hormonumstellung zu erleichtern. Jeder Mensch hat einmal einen Tag, an dem er besonders reizbar ist. Das ist allerdings keine Krankheit. Hilfreich sind in diesen Phasen Spaziergänge oder ein warmes Bad. Auch Ablenkung, wie Gespräche mit Freunden kann eine vorübergehende Reizbarkeit lindern. Hält die Reizbarkeit allerdings über einen längeren Zeitraum an, muss der Arzt aufgesucht werden, um die Ursache herauszufinden.