Reisekrankenversicherung bei Fernreisen

Während einer Reise kann immer etwas passieren. Gerade bei Urlauben im Ausland kommt die gesetzliche Krankenversicherung nicht immer für die Arzt- und Krankenhauskosten auf. Für den Urlauber bedeutet das einen enormen Kostenaufwand, wenn er für die ärztliche Versorgung selbst aufkommen müsste. Einige Tausend Euro sind keine Seltenheit. Generell ist es so, dass die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für die ärztliche Versorgung nur dann übernehmen, wenn sich der Urlaubsort im Europäischen Wirtschaftsraum befindet.Eine Reisekrankenversicherung ist daher empfehlenswert, wenn man außerhalb dieses Bereiches Urlaub machen möchte.Diese übernimmt alle Kosten, die bei einem Unfall oder einer Krankheit am Urlaubsort anfallen. Zahnärztliche Behandlungen und Medikamente werden von der Reisekrankenversicherung ebenso bezahlt. Auch für den Heimtransport des Verunfallten oder Erkrankten sorgt die Reisekrankenversicherung, sofern der Versicherte transportfähig ist, oder die ärztliche Versorgung am Urlaubsort nicht gegeben sind. Tritt ein Todesfall ein, so wird die Versicherung auch dafür sorgen, dass der Verstorbene nach Hause transportiert wird.Nicht versichert sind Unfälle und Krankheiten, die mit Konsum von Alkohol oder Drogen einhergehen, sowie körperliche Schäden, die durch das Ausüben einer Risikosportart oder Naturkatastrophen entstanden sind. Chronisch Kranke müssen beim Versicherungsabschluss diese Krankheiten angeben, sie werden aus der Deckung herausgenommen. Mit Abschluss der Versicherung sind alle Familienmitglieder für die Zeit des Urlaubs, versichert. Abgeschlossen wird die Versicherung nur über den Zeitraum der Reise. Danach erlischt der Vertrag automatisch. Je nach Dauer und Urlaubsziel werden die Versicherungsbeiträge berechnet. Je länger der Aufenthalt dauert und je weiter das Urlaubsziel entfernt ist, umso höher sind die Versicherungsbeiträge. Für eine Kurzreise sind es oft nur wenige Euro, die zu bezahlen sind. Diese machen sich aber bezahlt, solle ärztliche Hilfe am Urlaubsort notwendig werden. Es empfiehlt sich, vorher bei der gesetzlichen Krankenkasse nachzufragen, welche Leistungen sie übernehmen, bevor eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen wird. Damit entgeht man einer Doppelversicherung.