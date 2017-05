Regenwald - Quelle für Arzneimittel

Wissenschaftler gehen davon aus, dass Vegetation der tropischen Regenwälder ein unüberschaubares Potenzial an Pflanzen beherbergt, mit deren Wirk- und Inhaltsstoffen Krankheiten wie Krebs, Aids, Parkinson und Diabetes besiegt werden können. Schon heute sind in jedem vierten Medikament Substanzen enthalten, die aus dem Regenwald stammen.Da die Pharma-Industrie ein großes Interesse daran hat, dass der tropische Regenwald als Quelle für neue Arzneimittel erhalten bleibt, beteiligen sich viele Pharma-Unternehmen seit Jahrzehnten mit technischer und finanzieller Unterstützung an der Suche nach neuen Natur-Heilstoffen. Somit sorgen die Konzerne für einen gewissen Schutz zumindest für Teile der bedrohten Wälder. Ethnobotaniker, die die tropische Vegetation durchforsten und dabei laufend neue Arten entdecken, arbeiten jedoch auch für Universitäten, Krebsforschungszentren und andere Organisationen. Alleine in den Wäldern Costa Ricas stießen sie in den letzten 25 Jahren auf mehr als 400 bislang unbekannte Arten.Auch in thailändischen Pflanzen identifizierten Forscher Wirkstoffe, die Krebszellen bekämpfen. In Mexiko wurden Pflanzen gefunden, die den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Afrikanische Pflanzen aus der Familie der Affodilgewächse zeigten erfolgreiche Wirkung gegen bestimmte Leukämie-Zellen. Einen ersten Hinweis auf die Wirkungsweise der Pflanzen-Inhaltsstoffe gibt oft der Erfahrungsschatz von Medizinmännern und Schamanen. Die Heiler der Naturvölker kennen die Wirkungen der Pflanzen oftmals aus jahrtausendealten Überlieferungen. Ein Beispiel ist die Yamswurzel, die in Mittelamerika von Ureinwohnern seit jeher als natürlichen Schutz gegen Schwangerschaften nutzte. In den 1950er Jahren konnte man Diosgenin aus den Wurzeln isolieren und verwendete es als ersten Wirkstoff bei Anti-Baby-Pillen.Die Laborarbeit, bei der die Wirkung von pflanzlichen Inhaltsstoffen untersucht und getestet wird, zieht sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hin. Wenn die Regenwälder zerstört werden, verschwinden mit ihnen auch unzählige Chancen auf neue, gesundheitsbringende Arzneimittel. Der Nutzen, den die Menschheit aus den Pflanzen des Regenwaldes ziehen kann, ist unschätzbar groß. Und mittlerweile werden biologische Ressourcen auch per Gesetz geschützt: Ohne Erlaubnis der Behörden und von Vertretern der Ureinwohner dürfen gewonnene Erkenntnisse nicht genutzt werden, um Biopiraterie zu vermeiden.