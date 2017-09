Rechenschwäche - Schemen durchbrechen

Die Rechenschwäche wird als Dyskalkulie bezeichnet. Kinder der ersten Klasse nehmen die Finger zu Hilfe, wenn sie rechnen müssen. Ab der 2. Klasse wird es schwieriger, da der Zahlenraum bis 100 behandelt wird. Das ist auch die Zeit, wo die Rechenschwäche spätestens auffällt. Je schneller die Schwäche bemerkt wird, umso eher können Maßnahmen dagegen getroffen werden. Oft fällt die Rechenschwäche schon vor der Schulzeit auf. Kinder haben Probleme mit dem Umgang mit Zahlen, einfache Aufgaben können nicht gelöst werden. Wird das bemerkt, sollten sich die Eltern rasch Hilfe holen. Es bedeutet nicht, dass das Kind dumm ist, nur weil es sich im Umgang mit Zahlen schwer tut.Kinder, die an Dyskalkulie leiden, sind in vielen Fällen ängstlich und leiden unter Depressionen. Die Angst, zur Schule gehen zu müssen und dort im Rechenunterricht zu versagen, löst Bauch- und Kopfschmerzen aus. Die Diagnose Rechenschwäche lässt sich mit einem Test feststellen, den das Zentrum für Therapie der Rechenschwäche in Berlin entwickelt hat. Als Methode wird das sogenannte laute Denken herangezogen. Dadurch werden umständliche und falsche Rechenwege ermittelt. Die Therapie wird auf das Kind abgestimmt, wobei die Eltern miteinbezogen werden. Die Eltern lernen, wie sie das Kind am besten unterstützen können. Eine Zusammenarbeit mit den Lehrern ist ebenfalls notwendig.Das Kind wird in einer Einzeltherapie behandelt. Kinder, die an der Rechenschwäche leiden, haben sich Lernschemen eingeprägt. Es liegt jetzt am Therapeuten, diese Schemen zu durchbrechen. Ist das erst einmal geschafft, wird den Kindern die richtige Rechenweise erklärt. Die Übungen, die der Therapeut mit den Kindern macht, müssen von den Eltern fortgeführt werden, nur so kommt es zu einem Erfolgserlebnis. Sieht das Kind die ersten positiven Ergebnisse seiner Arbeit, wird es motiviert sein, weiter daran zu arbeiten, seine Schwäche zu besiegen. Mit Lob darf von Seiten der Eltern und Lehrer nicht gespart werden.