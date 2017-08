Rauchvergiftung ist lebensbedrohlich

Ein Brand in der Wohnung oder im Haus kann zu einer Rauchvergiftung führen. Aber auch der Aufenthalt in einer geschlossenen Garage, in der ein Auto mit laufendem Motor steht, führt zu der Rauchgasvergiftung. In einigen Häusern gibt es noch Öfen, die mit Holz beheizt werden. Diese müssen regelmäßig gewartet werden, um eine Rauchvergiftung zu vermeiden. Gase, wie Cyanid oder Kohlenmonoxid können, wenn man sie einatmet, erst zur Bewusstlosigkeit und dann zum Tod führen. Die Gase zerstören die Funktion vieler Körperzellen ziemlich schnell, daher ist eine Rauchvergiftung lebensbedrohlich.Die Symptome einer Rauchvergiftung sind starke Atemnot, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, Benommenheit und Hustenreiz. Aber auch Schmerzen im Bereich der Atemwege, Unruhe, Krampfanfälle oder Herzrasen wird durch die giftigen Gase hervorgerufen. Die Schleimhäute sind durch das Einatmen von Rauch gereizt, das kann im schlimmsten Fall zu einem Lungenödem führen. Bei diesem sammelt sich Wasser in der Lunge, Atem und Kreislauf brechen zusammen. Oft ist eine Rauchgasvergiftung nicht sofort zu erkennen, da der Betroffene mit keinen Flammen in Kontakt gekommen ist. Nicht immer lässt sich die Diagnose einwandfrei erstellen, sodass der Patient nur auf Verdacht gegen eine Rauchvergiftung behandelt wird.Vorsorglich wird jede Person, die sich in einem brennenden Raum befunden hat, vom Notarzt behandelt und in eine Klinik eingewiesen. Der Patient bekommt Sauerstoff zugeführt, Krampfanfälle werden behandelt und das Herz-Kreislaufsystem medikamentös stabilisiert. Bei einer leichten Rauchvergiftung wird der Patient nur vor Ort vom Notarzt behandelt. Damit es erst gar nicht zu einer Rauchvergiftung kommt, sollte man unbedingt Brandmelder installieren. Diese geben schon beim geringsten Vorkommen von Rauch ein lautstarkes Signal von sich. Es hat keinen Sinn, sein Hab und Gut bei einem Brand noch retten zu wollen, denn eine Rauchvergiftung tritt schnell ein. Im schlimmsten Fall wird das Brandopfer bewusstlos und verbrennt hilflos. Bei einem Brand sind unverzüglich Feuerwehr und Notarzt zu rufen.