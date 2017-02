Radioaktive Strahlung in Deutschland

Angesichts der Katastrophe im japanischen Atomkraftwerk Fukushima, die durch das Beben und den Tsunami ausgelöst wurde, steigt auch hierzulande die Angst vor der radioaktiven Strahlung. Das Bundesamt für Strahlenschutz geht jedoch davon aus, dass diese Katastrophe aufgrund der großen Entfernung keine Auswirkungen auf Deutschland haben wird. Dennoch gibt es auch in Deutschland radioaktive Strahlung, unabhängig von der Katastrophe in Japan oder deutschen Atomkraftwerken.Die Maßeinheit für StrahlungStrahlung ist messbar. Die Maßeinheit, die hierfür verwendet wird, nennt sich Sievert. Allerdings werden die Werte meist in Millisievert angegeben, da die Strahlendosis von einem Sievert meist nur bei Strahlungsunfällen erreicht wird. Ein Sievert führt beim Menschen bereits nach kurzer Zeit zum Tode. Durchschnittlich nimmt ein Mensch in Deutschland 3,9 Millisievert Strahlung pro Jahr auf.Natürliche StrahlenbelastungIn unserer Umwelt gibt es natürliche Strahlenquellen, die vom Menschen nicht beeinflusst werden können. So strahlen beispielsweise bestimmte Gesteine in der Erde und auch der Strahlung aus dem Weltall sind wir ständig ausgesetzt. Die Strahlenbelastung durch die Gesteine aus der Erde ist von Region zu Region verschieden. Wie hoch die Strahlenbelastung derzeit im Einzelnen ist, kann man einer Karte auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz entnehmen. Die Belastung mit Strahlung aus dem All nimmt zu, je höher man sich befindet. Das bedeutet, dass man in Flugzeugen immer einer erhöhten Strahlenbelastung ausgesetzt ist. Daher unterliegen Piloten und Flugpersonal auch der Strahlenschutzverordnung, die sie davor schützen soll, zu hohe Strahlendosen aufzunehmen.Zusätzliche StrahlenbelastungNeben der natürlichen Strahlenbelastung aus der Umwelt setzen wir uns auch noch weiteren Strahlenquellen aus. Medizinische Untersuchungen, zum Beispiel Röntgenaufnahmen oder Computertomographien, sind immer mit einer Strahlenbelastung zwischen 0,02 bis 0,10 Millisievert verbunden. Das Rauchen von etwa 20 Zigaretten am Tag macht noch einmal 8,8 Millisievert pro Jahr aus. Und wer große Mengen von belastetem Wildschweinfleisch oder Pilzen aus Süddeutschland (eine Folge der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl) zu sich nimmt, nimmt zusätzlich noch einmal bis zu 0,04 Millisievert auf.