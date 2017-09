Rachitis - gefährlicher Vitamin D Mangel

Rachitis wird auch englische Krankheit genannt. Es handelt sich dabei um einen Vitamin D Mangel, der im Kindesalter auftritt und eine Mineralisationsstörung der Knochen hervorruft. Im Gegensatz zur Osteoporose nimmt die Knochensubstanz nicht ab, es wird in den Knochen zu wenig Kalzium-Phosphat eingelagert. Rachitis kommt immer weniger vor, da die Eltern auf die Ernährung achten und bereits Säuglinge Vitamin D Tropfen bekommen. Festgestellt wird Rachitis durch eine Blutuntersuchung und durch eine Röntgenaufnahme. Im Blut ist die Aktivität der alkalischen Phosphatase erhöht. Am Röntgenbild sieht man die Verformung der Knochen.Therapiert wird die Rachitis durch die Gabe von Vitamin D und Kalzium über einen Zeitraum von 3 Wochen. Die Dosis ist ziemlich hoch angelegt. Nach den 3 Wochen erfolgt eine Therapie mit einer geringeren Dosis, wiederum über einen Zeitraum von 3 Wochen. Danach wird die Ernährung umgestellt, kalziumreiche Produkte müssen gegessen werden. Zusätzlich muss sich der Patient in der Sonne aufhalten, denn diese fördert die Produktion von Vitamin D. Bei Kindern heilen die Knochen nach der Behandlung normalerweise aus. Ist das nicht der Fall, muss eine Schiene, eine sogenannte Orthese, angepasst werden. Je früher die Rachitis erkannt wird, umso größer sind die Heilungschancen.Vorbeugen kann man, indem man dem Säugling die vom Arzt verschriebene Vitamin D Medikamente, meist in Tropfenform, verabreicht. Die Behandlung beginnt schon wenige Tage nach der Geburt. Säuglinge und Kinder sollten sich draußen aufhalten, jedoch dabei gut vor der Sonne geschützt sein. Es reichen einige Minuten pro Tag, so kann die Haut das Vitamin D besser verwerten. Ältere Personen können ebenfalls an Rachitis erkranken, nämlich dann, wenn die aufgrund einer Bettlägrigkeit nicht an die Sonne kommen. Liegt eine Mangelernährung vor, kann der Körper das für die Knochen wichtige Vitamin D nicht bilden, die Ernährung spielt also bei Rachitis eine große Rolle. Liegen Erkrankungen der Leber oder der Nieren vor, kann der Körper kein Vitamin D bilden. Daher ist auch das eine Ursache, wenn man an Rachitis erkrankt.