Pupille - aufschlussreiche Pupillengröße

Die Pupille funktioniert ähnlich wie die Blende der Kamera. Die Größe ändert sich, wenn mehr oder weniger Licht einfällt. Die Pupille befindet sich in der Mitte des Auges, sie ist als schwarzer Kreis zu erkennen. Fällt Licht in das Auge, verkleinert sich die Pupille. Stress oder Schmerzen haben Einfluss auf die Größe der Pupille. Auch Erkrankungen wirken sich darauf aus. Normalerweise sind beide Pupillen gleich groß. Bei einem Unfall, bei dem der Kopf betroffen ist, kann eine unterschiedliche Pupillengröße Aufschluss auf eine innere Kopfverletzung geben.Im Rahmen einer körperlichen Untersuchung leuchtet der Arzt mit einer Lampe in die Augen. Dadurch sieht er, ob sich die Pupillengröße verändert. Die Einnahme von Drogen kann dadurch festgestellt werden. LSD und Cannabis erweitern die Pupillen, Heroin hingegen, verengen sie. Die genaue Größe der Pupille kann der Arzt mittels einer Pupillometrie feststellen. Je nach Lichteinfall kann die Pupille zwischen 1,5 und 8 mm groß sein. Die Pupille steuert den Lichteinfall auf die Netzhaut. Dafür sorgen 2 Muskeln, die sich in der Regenbogenhaut befinden. Der eine Muskel wird Schließmuskel, der andere Pupillenerweiterer genannt. Eine Pupillenerweiterung kann künstlich hervorgerufen werden. Der Augenarzt tropft dem Patienten eine Flüssigkeit ein, die pupillenerweiternd wirkt, wenn er den Augenhintergrund untersuchen möchte.Die Funktion und Beweglichkeit der Pupille kann auch gestört werden. Meist sind lokale Läsionen, die die Iris oder die mittlere Augenhaut betreffen, die Ursache dafür. Prellungen oder Verletzungen führen zu einer eingeschränkten Pupillenfunktion. Aber auch altersbedingte Veränderungen wie Irisatropie oder Tumore können eintreten. Ein Glaukom kann zu einer Pupillenstarre führen. Man unterscheidet zwischen efferenten und afferenten Krankheiten der Pupille. Bei den afferenten Störungen funktioniert die Signalübertragung von der Pupille zum Gehirn nicht. Umgekehrt ist es bei der efferenten Erkrankung der Fall. Durch eine Netzhautschädigung kann es zu einem Fehler bei der Pupilleneinstellung kommen. Muskeln oder Nerven, die die Weite der Pupille regeln, lösen eine Ungleichheit der Pupillenweite aus. Diese Erkrankung wird Anisokorie genannt.