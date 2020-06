Psychose - Verlust der Realität

Von einer Psychose spricht man, wenn der Patient eine psychische Störung hat und zeitweilig den Verlust zur Realität verliert. Das erste Mal wurde der Begriff im Jahr 1845 von Ernst von Feuchtersleben verwendet. Oft wird bei einer Psychose auch von Schizophrenie gesprochen, das ist jedoch nicht ganz richtig. Psychose umfasst sowohl affektive als auch organische Psychosen. Die Ursache, warum manche Menschen an einer Psychose leiden, ist bislang unbekannt. Es wird aber vermutet, dass sie zum Teil erblich bedingt ist. Untersuchungen haben ergeben, dass im ersten Drittel der Schwangerschaft das Ungeborene bereits die Anlagen für eine spätere Psychose bekommt.Bei organischen Psychosen ist die Ursache, woher sie stammen, meist klar. Altersdemenz ist ebenso eine Psychose. Auch Medikamente oder Drogen können Psychosen auslösen. Cortison ist ein Stoff, der die Ursache sein kann. Offensichtlich spielen auch Neurotransmitter eine Rolle, wenn eine Psychose ausgelöst wird. Man unterscheidet bei der Psychose die organische und die nichtorganische. Zu der organischen Psychose gehören Erkrankungen des Gehirns, wie sie bei Demenz der Fall sind, aber auch Verletzungen des Gehirns. Tumore, Epilepsie, Alkohol, Drogen, Medikamente oder Stoffwechselerkrankungen sind ebenfalls oft ein Auslöser einer Psychose.Symptome der Psychose sind oft Wahnvorstellungen und Halluzinationen, wobei der Patient Lichter oder Gegenstände sieht, die gar nicht vorhanden sind. Behandelt wird bei einer Psychose die Grunderkrankung. Das bedeutet, dass Medikamente weggelassen werden, die die Psychose auslösen. Es werden auch sogenannte Neuroleptika eingesetzt, um eine Psychose zu behandeln. Je früher eine Psychose erkannt wird, umso besser sind die Heilungschancen. Sollte der Verdacht bestehen, an einer Psychose zu erleiden, sollte der Betreffende umgehend einen Facharzt aufsuchen. Zusätzlich zu den Medikamenten ist eine Verhaltenstherapie nicht zu vermeiden. Personen, die vermuten, dass ihre Angehörigen an einer Psychose erkrankt sein könnten, sollten ein vertrauliches Gespräch mit dem Arzt führen. Er geht sensibel auf den Patienten ein und kann so seine Diagnose stellen.